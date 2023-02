Descalifica Loera puesto de Ariel Fernández en Morena

Ciudad Juárez.— El delegado federal en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa, descalificó el nombramiento de Ariel Fernández Martínez como secretario técnico de la presidencia estatal de Morena, cuya toma de protesta se contempla el sábado por la mañana en la ciudad de Chihuahua.

“Nunca vi esa figura de secretario técnico en el partido, me parece que no va en los estatutos. Me parece que es engrosar la burocracia partidista. Suponiendo que ese puesto existiera, me parece que hay muchos militantes de base para tomar los acuerdos, el seguimiento a los proyectos”, consideró el funcionario federal.

Dijo que el movimiento está tan consolidado en el estado que ya no es necesario integrar cuadros políticos de otros partidos a Morena.

“Ya nuestro movimiento se ha consolidado y se tiene que reconocer a la militancia de base. Me parece que lo puede hacer muy bien un militante de base que conoce nuestro movimiento e ideales a diferencia del que va a arribando del PRI”, comentó.

Ariel Fernández Martínez fue presidente municipal de Aquiles Serdán llegando al cargo bajo las siglas del Partido Verde en 2016 y en 2017 cambió al PRI. También fue secretario adjunto del Comité Directivo Estatal de ese partido.

Además, en agosto del 2021, en un evento de militantes priistas en Camargo, anunció su intención de competir por la dirigencia estatal del PRI.

Salida del Revolucionario Institucional

El martes, el presidente estatal del PRI, Alejandro Domínguez Domínguez, declaró que Fernández Martínez abandonaba al Revolucionario Institucional por no recibir el sueldo de 30 a 60 mil pesos que pedía a cambio de sus servicios a la dirigencia.

“Se va por un tema inminentemente personal, con un interés inminentemente económico, hay que ser claros; él pidió un sueldo en el PRI, un sueldo superior a los 30 mil pesos y bueno, no tenemos condiciones para pagar sueldos de esa magnitud”, dijo el dirigente.

“No es un desconocido, es un actor político del PRI y el trabajo en Morena se lo debe ganar, no puede llegar por arriba, ya tenemos malas experiencias en Morena. Está bien aceptarlos, pero tienen que llegar desde abajo, que vayan legitimándose. No estoy de acuerdo con ese nombramiento”, señaló Loera de la Rosa.

De acuerdo con una invitación oficial del Comité Directivo Estatal de Morena, Fernández Martínez tomará protesta como secretario técnico de la presidencia este sábado a las 11:30 de la mañana en un salón de un hotel en la ciudad de Chihuahua.

Actualmente, la presidencia estatal de Morena la ocupa la sobrina de Loera de la Rosa, Brighite Granados de la Rosa.