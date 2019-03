Desarticulan 'Policía Municipal' de Temósachic; detienen a 6 falsos agentes

Chihuahua.- La Policía Municipal de Temósachic fue desmantelada por la Fiscalía debido a que las personas que ocupaban el cargo de agentes, no lo son, pero además, contaban con armas de fuego no oficiales, por lo que se le va fincar responsabilidad a quien haya tolerado esa situación, dijo el fiscal general César Augusto Peniche en una entrevista.

De acuerdo con lo que dio a conocer el titular de la FGE, hay 6 detenidos, supuestos policías municipales de Temósachic, que no están registrados ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Resaltó que no cuentan con control de confianza, una situación totalmente irregular, añadió.

"Los informes que tenemos es que esas personas son los que sirven incluso como halcones, informantes de las organizaciones criminales", señaló.

Entre las 6 personas se encuentra el supuesto Director de Seguridad Pública. Las armas que tenían no eran las de cargo, ni oficiales, y no tenían la licencia para el porte que debe dar el Gobierno del Estado, afirmó.