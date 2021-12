Desarrollo Económico niega desvío de recursos

Chihuahua.— La Auditoría Superior del Estado (ASE) subió a su portal el informe relacionado con movimientos financieros de Desarrollo Económico A.C y Ficosec, instancias que negaron haber incurrido en desvíos en el ejercicio de los recursos a su cargo, acusación que había hecho la diputada morenista Leticia Ortega.

En los reportes de la ASE se establece una transferencia de recursos públicos entre una asociación y otra, sin embargo estos no son observados como irregularidades por la autoridad fiscalizadora.

Mediante un comunicado de prensa, el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), Desarrollo Económico de Ciudad Juárez A.C. (DECJ) y Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (Desec), aclararon que el informe de la Auditoría Superior del Estado (ASE), no señala ningún desvío de recursos por parte de dichas organizaciones. Asimismo, se indica que estos grupos en su carácter de fideicomisarias, están facultados legalmente para administrar los recursos de los empresarios participantes.

Los señalamientos de un presunto desvío por 140 millones de pesos por parte de dichas organizaciones fueron hechos por la diputada Leticia Ortega, presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado.

Expresaron que las organizaciones, en su carácter de Fideicomisarias, están facultados legalmente mediante el decreto 744493 para administrar recursos de los empresarios, por lo cual consideraban falso que DECJ y Desec hayan retenido los recursos del fideicomiso, ya que siempre han sido transferidos en tiempo y forma, para la ejecución de los proyectos, previa autorización del Comité Técnico del Fideicomiso.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) emitió un par de recomendaciones dirigidas a Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua A.C., y Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, A.C., con relación al registro contable y administración de recursos trasferidos por el Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana (Ficosec), como parte de la revisión a la Cuenta Pública 2020.

En el caso de Desarrollo Económico Chihuahua, la ASE estableció que dicha entidad registró en la cuenta 885 “Otros Ingresos”, subcuenta 885.1 “Fideicomiso Ficosec Observatorio”, transferencias por un importe de 71 millones 440 mil 752.21, como “Fiduciaria” del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana No. 744493. De dicho importe, 52 millones 025 mil 920.49 correspondían a las autorizaciones de proyectos a favor de Fundación Ficosec, A.C. En el desglose se señala que 11 millones 661 mil 972.95 eran de proyectos autorizados en el ejercicio 2020, mientras que el resto venían de ejercicios anteriores.

De acuerdo con el hallazgo presentado en el Informe Individual de la ASE, se observó que Desec registró este recurso como ingreso propio cuando no lo es, pues en realidad pertenece a Fundación Ficosec y es por ello es obligación ineludible que se los entregue, ya que los recibió como intermediario financiero.

Ante la observación, Desec respondió que el registro contable aplicado a los recursos recibidos es adecuado en su carácter de entidad sin propósitos no lucrativos acorde a las Normas de Información Financiera Mexicanas.

Sin embargo, debido a que estos recursos no los recibió como fideicomisario por no corresponder a proyectos que le fueran autorizados a esta entidad, sino en su calidad de intermediario financiero, la Auditoría consideró que los argumentos y la documentación proporcionada no eran suficientes para desvirtuar el resultado del hallazgo.

En consecuencia recomendó a Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, A.C., evaluar las prácticas contables del registro de ingresos, en relación con los recursos autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana a Fundación Ficosec, A.C.

Respecto a Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, A.C., el órgano fiscalizador estableció como dato relevante que esta entidad fungió como administrador de los recursos provenientes del para la Competitividad y Seguridad Ciudadana No. 744493, que se entregan a Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, A.C., sin que exista un documento o fundamento legal en el cual lo faculte para ello.

Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, A.C., proporcionó en respuesta los siguientes documentos: Decreto LXVRFDEC/0366/2017, Contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración No. 744493 y el Convenio modificatorio del Contrato de Fwideicomiso No. 744493.

No obstante, al analizar la documentación la ASE determinó que Desec Ciudad Juárez aparece como fideicomisario, no como intermediario financiero, y por lo tanto no acreditó el fundamento legal para ser participe como tal.

Las agrupaciones arriba citadas refirieron que están convencidas de la importancia de la participación de la comunidad empresarial que busca incidir en la mejora de la seguridad y justicia, en la competitividad de la región, así como en elevar la calidad de vida de sus habitantes.

“Nuestra vocación en Desarrollo Económico y Ficosec es apoyar a muchos y distintos programas de ayuda en pro de una mejor sociedad que hoy más que nunca necesita estar unida para encarar los muy diversos problemas que nos atañen”, refirieron en el texto.

En la misiva, expresaron que estarán en la mejor disposición de trabajar con las autoridades, sociedad civil, organizaciones empresariales y medios de comunicación en pro de la unidad y de la información, “alejándonos de la desinformación y de las calumnias que tanto nos dividen”, culminaron en el desplegado.