Desaparecieron policías a tres hombres: FGE

Cuauhtémoc— Dos policías federales comisionados a la Policía Estatal, Jesús Cortés Jiménez e Israel Córdova Castro, fueron acusados del delito de desaparición forzada en contra de tres hombres a quienes detuvieron el 9 de junio de 2017 y que a la fecha siguen sin ser localizados.

Los agentes, que tenían el mando provisional de seguridad pública en Cuauhtémoc, fueron presentados ante un Tribunal Colegiado de Juicio Oral en ese municipio; este es el primer caso judicializado en el país por este delito.

De las víctimas, Jesús Manuel Guadarrama Cisneros, Leonel Arcos Mora y Daniel Valladolid Martínez, de 32, 36 y 28 años respectivamente, se desconoce su paradero y si se encuentran vivos o muertos.





No saben si están vivos o muertos

Desde hace un año y 8 meses, sus familiares viven con incertidumbre de si están vivos o muertos, tras ser detenidos por agentes de la Policía Municipal y la Policía Estatal en el fraccionamiento La Ciudadela.

El Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Control, Análisis y Evaluación de la FGE enlistó a 22 testigos para acusar a los agentes federales, quienes fueron enviados a la Comisión Estatal de Seguridad desde el año 2017, además de que presentó evidencia de la carpeta de investigación que apunta a Cortés y Córdova como los autores del delito.

No los acusó de homicidio, pues no existe evidencia de que las víctimas estén muertas y no han sido localizados restos humanos que correspondan a su perfil genético, pese a que se han realizado rastreos por toda la región, para agotar las líneas de investigación que han surgido.

La última vez que los familiares de Jesús Manuel, Leonel y Daniel supieron de ellos, fue el 9 de junio de 2017, cuando fueron detenidos por agentes estatales y municipales en La Ciudadela por una supuesta riña.

Los elementos a cargo de Ginés Jaime Ruiz, comisario de las Fuerzas Estatales, los trasladaron a la comandancia de la Policía Municipal en la calle López Mateos, donde los dejaron detenidos junto con el auto propiedad de uno de los afectados, un Honda Civic 2003; tras dejarlos de inmediato se fueron a atender otro reporte; era fin de semana.

Cuando los familiares de los detenidos supieron de los hechos fueron a preguntar por ellos a Seguridad Pública Municipal, donde los atendió Jesús Cortés Jiménez, quien fue nombrado por la Fiscalía General del Estado como director del Mando Único en Cuauhtémoc apenas en abril de 2017; e Israel Córdova Castro, subcoordinador de la Zona Occidente de la Policía Estatal.

Ambos elementos, provenientes de la Policía Federal y comisionados a la Policía Estatal de Chihuahua desde que asumió el mando de la Comisión Estatal de Seguridad el comisario Óscar Alberto Aparicio, atendieron a los familiares de los detenidos, pero les dijeron que ahí no habían sido ingresados, que seguramente se había tratado de una confusión.

Uno de los familiares, según se dio a conocer en el comienzo del juicio oral, les indicó que acababa de ver en el estacionamiento el carro de uno de los detenidos, para ese entonces ya desaparecidos, con una chamarra en su interior, pero cuando salieron a revisar en el estacionamiento, el vehículo ya no estaba.

“Seguramente se fueron sin sanción, sólo se les llamó la atención y ya deben ir a sus casas”, fue la respuesta de Cortés Jiménez a los familiares, una vez que constataron que ya no estaba el vehículo estacionado.

Pero no, jamás volvieron a sus casas.

Al día siguiente, el vehículo de uno de ellos fue localizado estacionado en un negocio del centro de la ciudad, cuyo propietario llamó a Tránsito para reportar que ahí lo habían dejado abandonado.

No había rastro alguno de los desaparecidos, lo que llevó a la desesperación de los familiares que han sido los protagonistas de este juicio que recién comenzó.





¿Qué hicieron Cortés y Córdova?

El Ministerio Público ha planteado una teoría sobre el caso, que pretende fortalecer con la evidencia física de la desaparición y la presentación de 22 testigos que sostienen la acusación, mientras la defensa prepara la presentación de 19 testigos que buscan desacreditarla.

Al comienzo del juicio oral la parte acusadora consideró probado que los tres detenidos fueron entregados por los agentes a cargo de Ginés Jaime Ruiz a los mandos ahora acusados, quienes atendieron a los familiares para ganar tiempo en lo que desaparecían tanto a los hombres como al vehículo que había quedado estacionado.

Los mandos Cortés y Córdova implicaron a otros oficiales a su cargo. Jamás los ingresaron de manera formal, con los registros de ley, a las celdas municipales; jamás los consignaron conforme a las normas y además engañaron a los familiares, pues les dieron pistas falsas o alteradas, como cuando se dio la localización del vehículo y otras ocasiones en que pasaban reportes de que los desaparecidos habían sido vistos en Anáhuac o algún poblado de la sierra.

¿Los torturaron y se les pasó la mano? Como uno de los detenidos, el más joven tenía un padecimiento cardíaco, ¿se les murió por tortura y tuvieron que matar a los demás para ocultar el rastro? ¿Los entregaron a algún grupo criminal, debido a que uno de ellos estaba supuestamente ligado a un grupo rival? Son cuestionamientos que han quedado sin respuesta dentro del proceso penal, en el cual la defensa de Cortés y Córdova ha buscado desacreditar y criminalizar indirectamente a las víctimas, a fin de matizar las acusaciones.

Guadarrama, Arcos y Valladolid, de acuerdo con sus familiares, podrían tener algunos antecedentes relacionados con drogas, pero una detención por parte de cualquier autoridad no puede acabar en la desaparición de los detenidos, sino en un debido proceso penal.





Primer caso judicializado en México

Los agentes federales comisionados a Chihuahua fueron acusados de desaparición forzada, un tipo penal que jamás se había aplicado en México. Existe el delito en el catálogo penal, existe en la realidad, pero no se había judicializado una investigación de este tipo, hasta ahora.

El 11 de julio poco más de un mes después de los hechos, la Fiscalía de Control y Evaluación de la FGE, obtuvo y ejecutó orden de aprehensión contra los mandos policiacos Cortés y Córdova.

Cuando la jueza de control Nora Aída Espino Aguirre libró el mandamiento para detenerlos, el primero se dirigía al aeropuerto para irse del Estado. Ambos habían renunciado previamente a sus cargos en el Estado y buscaban reincorporarse a sus tareas en la Policía Federal, de donde habían sido enviados como apoyo a Chihuahua.

Los mandos policiacos de Cuauhtémoc tenían al frente de esa tarea apenas 3 meses, designados por la misma autoridad estatal que los detuvo, la Fiscalía General.

Su intervención en la Policía preventiva en Cuauhtémoc se dio luego de que la Fiscalía y el Gobierno del Estado convinieran con la autoridad municipal la instalación del mando único a cargo, a fin de restaurar el orden y la paz públicos, que para entonces se habían alterado por la actividad de los grupos delincuenciales de la región.

La actuación de Cortés Jiménez y Córdova Castro derivó en su detención y en la designación de nuevos mandos.

El juicio oral por el delito de desaparición forzada comenzó el 20 de febrero y se espera que se extienda unos días más para el desahogo de testigos, para entrar a la etapa de alegatos de clausura y esperar el fallo del Tribunal Colegiado.









