Desaparecidos en Coyame: sin rastro de vida o muerte

Chihuahua.— A casi 100 días de la desaparición de los 13 migrantes en el municipio de Coyame, al noreste del estado de Chihuahua, no existen indicios de que ellos hayan muerto, pero tampoco que sigan con vida.

La falta de evidencias continúa a pesar de que se han realizado vuelos y búsquedas terrestres, cuyos resultados han sido negativos. La última reunión que las familias tuvieron con la autoridad investigadora se dio entre el jueves 23 y viernes 24 de diciembre, pero, a decir de Gabino Gómez –quien acompaña a los allegados como representante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres– la única información es que “no hay información”.

“La última reunión fue el jueves o viernes, pero la información es que no hay nueva información. Se hizo la búsqueda aérea con el helicóptero de la Sedena y no se encontró nada relevante. Se recorrió toda la zona y no hay ningún dato que nos haga suponer dónde se encuentran los 13 desaparecidos, ni con vida ni sin vida. No tenemos ningún elemento”.

Ante esto, será hasta el año próximo cuando se retomen las actividades en torno a la búsqueda a través de estrategias diferentes, confirmó Gómez.

“Se planteó que no tenía sentido volver a buscar donde mismo, entonces se hará una estrategia de análisis de algunos datos, llamadas telefónicas, comportamientos, a ver si hay indicios de otras líneas de investigación. Esto sería ya hasta el año próximo”.

La carencia de indicios respecto al paradero de los 13 migrantes, sumada a la llegada de las fiestas navideñas, ha generado sentimientos depresivos en los núcleos familiares de las víctimas, ya que es la primera vez que pasarán Navidad y Año Nuevo lejos de casa.

Los familiares de las víctimas publicaron este miércoles en redes sociales, que mantienen la esperanza de encontrarlos y pidieron el apoyo de la ciudadanía para que aporte cualquier dato así sea de manera anónima.

“Ayúdanos a localizarlos. Nuestro sueño es encontrarlos, no perdemos la fe. La esperanza de volverlos a ver sigue viva en nuestros corazones. La vida es un regalo, el amor también y su complemento está en la bondad y generosidad; se manifiesta en ustedes quienes nos ayudan a buscarlos, compartiendo cada imagen, cada nota que sale sobre ellos es de mucha ayuda”, indicaron.