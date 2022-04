‘Desaparecer el órgano electoral es un cambio radical’

Chihuahua.– Ante la propuesta federal de la Reforma Electoral en la que se plantea desaparecer al Instituto Estatal Electoral (IEE), la presidenta del mismo, Yanko Durán Prieto, declaró que es la ciudadanía quien debe defender los institutos locales para fortalecer los procesos electorales.

“Pienso que no es la solución de la desaparición de los organismos, nosotros debemos generar confianza en la ciudadanía para que cuando lleguen este tipo de reformas tan radicales, sea la propia ciudadanía la que salga a defendernos, que no tengamos que defendernos nosotros como institución, sino que ellos digan: ‘yo no quiero que desaparezca el IEE, yo quiero que se fortalezcan’”, comentó Durán Prieto.

Indicó que la iniciativa deberá ser revisada en pro de tomar puntos que puedan tomarse en cuenta y que, respecto al discurso del Ejecutivo federal ante la reforma, considera que el papel del IEE es escuchar las propuestas del presidente de la República y abonar en el cambio de percepción de los mexicanos.

“Nuestro papel es escuchar las propuestas del Ejecutivo federal y tratar de generar confianza para cambiar la percepción de los organismos, ésa es la manera en la que los institutos defendemos nuestra actividad, trabajando y generando democracia”.