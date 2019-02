Desaparece mujer en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- La noche de este lunes, se recibió un reporte al sistema de emergencias desde las calles 14ª cruce con Vicente Guerrero de la Zona Centro en el que se indicaba la ausencia de una persona.

Al acudir los oficiales, se entrevistaron con el C. Alfonso V. P. quien manifestó que su hija Vanessa S. C. de 27 años de edad, había salido del domicilio luego de una discusión y que después de varias horas no se tenía comunicación con ella, ni información de su localización.

Vanessa viste pantalón en color azul y suéter gris, es de cabello castaño largo y lacio, hasta más debajo de los hombros, de aproximadamente 1.65 cm de estatura y complexión regular.

De manera inmediata se emitió una ficha de búsqueda a todas las unidades en la ciudad a fin de lograr ubicar a esta persona, solicitando a su vez la colaboración de la ciudadanía para que proporcione información que permita su localización mediante el número de emergencia 911 y al teléfono de Comandancia de Policía (625) 581-27-27.