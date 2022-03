‘Desaparece’ Alfredo Piñera, implicado en las grabaciones

Chihuahua.— A cinco años del asesinato de la periodista chihuahuense, Miroslava Breach, Alfredo Piñera, implicado en las grabaciones de la víctima entregadas a miembros del crimen organizado, dejó de laborar en la función pública.

El dirigente estatal del PAN, Gabriel Díaz, ratificó que Luévano aún forma parte de la militancia activa del partido, sin embargo, de Piñera dijo desconocer su situación al interior, sin embargo, ya no tiene responsabilidades de comunicación”. “De Alfredo desconozco y Pepe sí, aún es militante. Alfredo en el partido ya no tiene ninguna responsabilidad de comunicación, no sé si esté trabajando ahorita”, externó Díaz. A través de diferentes medios se consultó si aún se encontraba laborando en alguna estructura estatal, municipal o dentro de la estructura del Poder Legislativo y Judicial, sin embargo no se encontró registro de su incorporación.

Alfredo Piñera era el coordinador de comunicación del PAN cuando el asesinato de Miroslava, y después ocupó la coordinación de comunicación social de Fernando Álvarez Monje, en el Congreso del Estado.

Por su parte, José Luévano se dedica a ofrecer servicios de asesoría y cursos en la iniciativa privada. Ambos fueron llamados a declarar, pero no se siguió proceso judicial alguno por su participación en el proceso del crimen.

