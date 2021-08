Desairan notarios a Ana Herrera

Chihuahua– Los cuatro notarios públicos adscritos al Distrito Judicial Morelos, mismos que integrarían el jurado calificador del examen para otorgar la patente de la Notaría Pública número 12, ubicada en esta ciudad, no se presentaron al examen que se estaría aplicando a la única aspirante, Ana Luisa Herrera Laso, exsecretaria del Trabajo y Previsión Social en el Gobierno de Javier Corral Jurado e hija de Armando Herrera, quien anteriormente tenía la patente de dicha notaría.

Fue la directora del Registro Público de la Propiedad (RPP) Norma Eréndira Romero Magaña quien explicó que los integrantes del jurado calificador enviaron por escrito una justificación por medio del Colegio de Notarios del Distrito Judicial Morelos, la cual no se podía hacer pública por formar todavía parte del proceso.

“Se hizo una convocatoria para la presentación de quien considerara que tenía interés en presentarse para obtener la patente de notario de la Notaría Pública Número 12 para este Distrito Judicial Morelos y estaba señalado para la celebración del examen para notario público de esa notaria, para obtener la patente el día de hoy (ayer lunes 30 de agosto) para las 9:00 de la mañana”, explicó la titular del Registro Público.

Eréndira Magaña explicó que dicho examen no se llevó a cabo porque no se integró el jurado, el cual de conformidad con la Ley del Notariado del Estado de Chihuahua debe componerse de cuatro notarios públicos y como presidente quien dirige el Registro Público de la Propiedad, además de un notario público que funge como vigilante.

“Se presentó el vigilante y los otros cuatro notarios no se presentaron”, aclaró Romero Magaña.

Lo anterior está estipulado en el artículo 23, el cual se transcribe a continuación:

Artículo 23. El jurado se integrará por cinco personas: la titular de la Dirección, quien presida el Colegio Estatal o Colegio correspondiente, así como tres notarias y/o notarios públicos más en ejercicio, que por sorteo seleccionará la Dirección, de los sobres que contienen las listas presentadas por estos. Ocupará la Presidencia del jurado quien sea titular de la Dirección, y desempeñará las funciones de Secretario la Notaria o Notario Público con menor tiempo en ejercicio.

El jurado estaba integrado por el notario 5, Luis Carlos Magdaleno; el notario 8, Héctor Manuel Navarro; la notaria 11, María Antonieta Arzate, y Manuel O’Reilly Atollini, notario 1 y presidente del Colegio de Notarios del distrito Morelos.

Norma Eréndira Romero Magaña comentó que Herrera Laso tenía derecho de solicitar de nuevo una fecha para la aplicación de su examen. “Vamos a realizar un estudio conforme el reglamento legal que rige la función notarial, para determinar qué procede en esta situación, que es un poco atípica”, citó.

Respecto a qué procedía en este caso que el jurado no se presentó al examen, la funcionaria comentó que tenían que estudiarlo, ya que dentro de los ordenamientos legales no están específicamente determinados términos o alguna forma en que se deba resolver dicha situación de que no se presenten los sinodales.

“Lo vamos a analizar y entonces vamos a determinar qué procedería para que la licenciada volviera a solicitar el examen y tuviera el derecho, claro que todo esto dejando a salvo las acciones o lo que ella considerara que debe de promover”, citó.

En cuanto al motivo de por qué no se presentaron los cuatro notarios que formarían parte del jurado, la funcionaria comentó que se presentó un escrito por parte del colegio de notarios del distrito judicial Morelos, en donde estaban los argumentos. “Esos no los puedo comentar porque pues está en proceso”, citó.

Fue una irregularidad lo que me hicieron: Ana Herrera

Por su parte, Ana Luisa Herrera Lasso catalogó como una irregularidad la situación de que el jurado calificador no se presentara a las 9:00 horas al examen que se tenía programado en las instalaciones del Registro Público de la Propiedad.

“Fue una irregularidad lo que me hicieron, es lo único que te puedo decir”, comentó la exfuncionaria local al cuestionarle sobre lo que había ocurrido en lo que sería su evaluación para que le otorgaran dicha patente.

La exfuncionaria corralista salió del Registro Público de la Propiedad acompañada por cerca de cinco personas, a las cuales les comentaba que sí podía presentar de nuevo el examen para obtener dicha patente.

Acompañada por la empresaria Karla Herrera, Ana Luisa comentó que lo que había pasado era una irregularidad, por lo que no daría más comentarios del caso, retirándose del sitio junto con sus acompañantes.

Herrera Laso es hija de Armando Herrera Acosta, extitular de la Notaría Pública número 12, ya que falleció en septiembre del 2019 y por consiguiente dejó vacante la notaría.

