Denuncian que 'vaciaron' cuentas de Becas Benito Juárez

Chihuahua, Chih.- Cuentas bancarias de beneficiarios de las Becas Benito Juárez, han sido vaciadas desde el centro del país, sin que exista una autoridad que levante un reporte, según denunció la madre de una alumna del Cobach en Ciudad Juárez.

Con imágenes de la aplicación de Banco Azteca mostró que el dinero fue retirado en un cajero, el cual corresponde a Guanajuato.

Explicó que el problema es que no hay en donde denunciar este robo, ya que en Bienestar le dice que debe ir al Banco y ahí le explican que no pueden hacer nada. Añadió que le dijeron qué hay otras víctimas del mismo delito, pero no hay investigaciones