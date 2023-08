Denuncian que retenes de militares son para extorsionar

Jiménez.- Varias denuncias de habitantes de ciudad Jiménez a El Diario aseguran que durante los operativos y retenes por parte de fuerzas federales instalados desde el lunes en Jiménez, los militares están exigiendo dinero para dejarlos ir, ya que revisan las tarjetas de circulación lo cual es "el colmo", aseguraron y exigieron que detecten las "clonadas" en las que secuestraron a un presunto delincuente en Parral.

Los denunciantes quienes por medio a represalias omitieron sus nombres, aseguraron que desde temprana hora del lunes se instalaron estos operativos, pero ya durante la tarde estas actividades se tornaron corruptas y comenzaron a extorsionar a los ciudadanos.

Miguel A., transitaba cerca del sector conocido como "El Río" y fue detenido por uno de los retenes, los militares le solicitaron una revisión y al inspeccionar su tarjeta de circulación y verificar que no estaba al corriente en sus pagos por concepto de impuesto vehicular le exigieron al menos 200 pesos para no detenerlo, "ahora ya realizan labores de tránsito," aseguró.

El quejoso comentó que conoció al menos otros 4 casos similares durante el día lunes, y exigió a las autoridades poner orden, ya que están amenazando con detener a quienes tienen su tarjeta de circulación vencida o no cuentan con ella: "Que busquen as clonadas en las que secuestraron a un malandro en Parral, los ciudadanos no tenemos por qué pagar sus incompetencias, aseguró.

El lunes se establecieron fuertes operativos de revisión y patrullaje de las fuerzas federales, luego del secuestro en Parral de un presunto líder criminal apodado el 010 el cual fue trasladado a Jiménez en patrullas clonadas de la Guardia Nacional.