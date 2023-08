Denuncian presunto abuso sexual contra niña de 4 años

Chihuahua, Chih.- Familiares de la niña K.Y.S.L., de cuatro años, acusaron ante esta redacción a Raúl Raymundo S.B., de haber abusado sexualmente de la menor, además de referir que actualmente trabaja como bombero y anteriormente laboraba como elemento policiaco de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con el testimonio de las víctimas indirectas, hasta el momento la Fiscalía no ha dado respuesta al caso ocurrido hace más de dos meses y que incluso, en un inicio tomaron la declaración mal por lo que tuvieron que recurrir al DIF Estatal para solicitar ayuda.

“Nosotros decidimos hacerlo público porque no nos han hecho caso y queremos que los servidores públicos le den seguimiento. Yo siento que lo están tratando de encubrir y pues estamos desesperados”, externó la familia.

El caso tiene número de carpeta 19-2023-.0014141 y de acuerdo con la narrativa de los hechos, la madre de la niña se dio cuenta cuando la menor se comenzó tocar su zona íntima y le notó algo extraño por lo que la víctima le comunicó que había sido “el papá”; ante esto, la mamá le enseñó fotos de los hombres de su familia y cuando le mostró la foto del abuelo paterno ella dijo “el abuelo bombero”.

K.Y.S.L., ya fue interrogada en el sistema de Antenitas de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM); sin embargo, los familiares de la pequeña refirieron que las autoridades ya no le contestan y que también quiere que se ponga una orden de restricción para que el presunto responsable no se acerque.

“Me dijeron que cambiaron de Ministerio Público en la carpeta de investigación pero no me han dicho nada, no me hicieron comparecencia ni me dieron ningún documento en Fiscalía”, señaló la afectada.