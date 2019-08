Denuncian muerte de 48 niños en Guachochi y Batopilas por falta de medicamentos

Guachochi. - Personal de la Jurisdicción Sanitaria de Guachochi y del Centro de Atención Primaria (CAAPS) solicitan a gobiernos federal y estatal atiendan las peticiones por parte de los trabajadores y de la sociedad, los centros de atención en la zona serrana están desmantelados, no cuentan con insumos, no tienen unidades de transporte para llegar a zonas alejadas, no ahí en existencia ni medicamento básico.

En entrevista con este medio de comunicación Evangelina González, delegada sindical señaló que en el ultimo año las mermas, en medicamento, vehículos, insumos y personal han traído consecuencias que repercuten en los habitantes de la sierra.

Al ejemplificar una de las situaciones que más preocupa es la muerte en menores, menores de 5 años y bebés. Las estadísticas en el año 2019 señalan que se dieron 31 muertes en menores de 5 años, las principales causas fueron, diarreas, infecciones respiratorias, desnutrición y perinatales, en lo va del año 2019 se han presentado en las mismas edades 17 muertes por las mismas enfermedades (complicaciones de las mismas)

La representante de los trabajadores de la salud asevero que se cuenta con el apoyo de Pablo Serna Molina el líder nacional del sindicato de los trabajadores de la salud a nivel nacional, quien se encargara de hacer llegar las peticiones a ambos gobiernos y de no atender realizaran paro laboral hasta que se mejoren las condiciones en las se trabajan en la sierra de chihuahua.