Denuncian intentos de fraude

Chihuahua— Las asambleas distritales de Morena para elegir a 20 consejeros en el sexto y octavo distrito respectivamente, se realizaron ayer en medio de señalamientos de intento de fraude, asimismo por el impedimento de algunos militantes a ingresar a los recintos, quienes se quedaron sin participar.

En el Club de Leones el abogado y activista Óscar Castrejón Rivas sorprendió infraganti a algunos de los asistentes hasta con dos boletas de votación en la mano mientras que en el salón del sindicato de Telmex de la avenida de las Industrias, en el octavo distrito, personas encargadas de la logística de la elección, pero procedentes de la capital del país, cerraron el recinto a temprana hora e impidieron que un grupo de fundadores de dicho instituto político pudiera ingresar y sufragar.

Momentos antes de que iniciará la asamblea en el Sexto Distrito, el abogado y también aspirante a consejero Óscar Castrejón Rivas se percató que dos personas, entre ellos una mujer, llevaba dos boletas de votación en las manos.

Al ser entrevistado por El Diario, afirmó que era un intento de fraude para beneficiar a uno de los candidatos, específicamente a Fernando Tiscareño.

Luego se dirigió a la mesa del presídium, donde le pidió el micrófono al delegado Moisés Zuzumba Ramos, quien vino desde la Ciudad de México y mostró su inconformidad.

“Miren, en Morena somos gente buena, somos gente honrada, ahorita acabamos de descubrir que hay gente que le están diciendo que llene ya su boleta, ni candidatos hay ahorita y no hagan caso a quienes quieran manipular su voluntad de voto libre.

No hagan caso, somos honrados, somos buenos y cada uno de nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena por el que Morena sea un partido distinto a los demás”, dijo Castrejón.

Moisés Zuzumba intervino y dijo que ante cualquier irregularidad existente, se levantaría el acta correspondiente, llamando a la calma.

Posteriormente el candidato a consejero Fernando Tiscareño rechazó las acusaciones en su contra y calificó de vergonzosas los señalamientos en su contra, entre ellos también de Ernesto Visconti, quien dijo que Tiscareño había comprado votos por 800 pesos.

Respondió que sus detractores (Castrejón y Visconti) lo atacaban porque no trabajaron previamente para sumar adeptos.

Agrego que había las instancias para denunciar los supuestos acarreos en que lo vinculaban.





Negaron entrada a fundadores

Mientras esto sucedía en la asamblea del Distrito Sexto, en la del Octavo realizada en el sindicato de Telmex, se reportaron problemas en la entrada entre militantes de Morena.

Desde el exterior, el personal organizador y de seguridad del recinto, la mayoría del centro de la república, impidieron el acceso a un grupo de militantes quienes se identificaron como fundadores de ese instituto.

Los afectados, hombres y mujeres de la tercera edad, gritaban portando sus credenciales y demás documentos del partido.

“Ahorita va venir la prensa, o nos dejan entrar y participar, o se las van a ver; nosotros somos de los fundadores y entonces aquí vamos a luchar”, decía una mujer de la tercera edad.

Otra decía a los medios de comunicación, que “un chilango no me dejó entrar y hasta me empujó, no vamos a dejarnos, yo tuve mi preregistro y se ve que adentró esta todo arreglado, quieren sus consejeros a modo, son del prian, hay gente que si la están dejando pasar pero a nosotros no”, exclamaban.





Se queda Chaparro fuera del consejo estatal

El líder estatal de Morena, Martín Chaparro, declaró ayer que se quedó en el sexto puesto, en la lista de hombres en la asamblea del Octavo Distrito para ser elegido consejero con 17 sufragios, sin embargo quedó fuera debido a que sólo entraban cinco aspirantes hombres, los primeros lugares y cinco mujeres por la paridad de género impulsada.

El dirigente celebró que la jornada en la ciudad de Chihuahua se realizó en paz y como una fiesta democrática.