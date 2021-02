Denuncian abogados falsificación de sellos y firmas

Chihuahua— “Si hay varios casos que se han dado de falsificación de sellos y firmas de notarios, incluso hasta de sentencias de tribunales que se han alterado, entonces hay que llegar a fondo en las investigaciones”, expresaron los abogados, Héctor Villasana Ramírez y Francisco Flores Legarda.

En relación al caso del notario público número 4, Luis Raúl Flores Sáenz, quien declaró públicamente esta semana no recordar haber certificado copias de recibos de la llama “nómina secreta” en donde se involucra a la candidata a la gubernatura María Eugenia Campos Galván y al secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui; los litigantes señalaron que las autoridades deben realizar investigaciones a fondo, para aclarar tal situación.

“En el caso del notario Flores Sáenz, creo que es el menos culpable de cualquier hecho, porque no le da mayor validez a los recibos el que estén o no certificados, es decir, el notario no es autoridad y hay que investigar si esta situación es ilegal.

Es decir, si son copias certificadas alteradas, se debe establecer quién las alteró, pero insisto, el notario es a quien menos se le debe fincar alguna responsabilidad o duda por el hecho, ya que estén certificados o no los documentos, el contenido es lo que se debe investigar”, precisó el abogado Héctor Villasana.

Por su parte el catedrático de la Facultad de Derecho de la UACH, Francisco Flores Legarda, comentó que la Fiscalía General del Estado es la instancia que debe levantar la indagatoria correspondiente por el presunto delito de falsificación de documentos, para en su momento si se acredita la comisión de un delito, fincar los cargos correspondientes.