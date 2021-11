Denuncian a Aras ante la Federación

Chihuahua.- En busca de que el Gobierno federal ponga cartas en el asunto, abogados e inversionistas de la empresa Aras Bussines Group se manifestaron en las instalaciones de la Secretaría del Bienestar en la avenida Pacheco.

Piden la intervención del Gobierno federal a través de la Fiscalía General de la República, de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Comisión Nacional Bancaria para que vengan e instalen una mesa de trabajo técnico para que atiendan la problemática.

Mariano Cordero Burciaga, representante legal de 255 inversionistas de Aras Bussines Group, presentó una denuncia penal ante la FGR, para obligar a la federación a tomar cartas en el asunto, debido a que la Fiscalía General del Estado tocará sólo el tema de fraude.

“Entendemos que hay tres tipos de responsabilidades, la primera la de los inversionistas, la segunda de quienes incumplieron y se llevaron la lana, y la tercera del Estado, que tiene que vigilar que los ahorros del público no pasen por este tipo de vicisitudes”.

Pedirán que se aseguren todos los muebles e inmuebles de Aras, de sus empresas colaterales y la de los prestanombres; que se aseguren las cuentas bancarias no solo por lavado de dinero sino por fraude, “para que si ellos lograran demostrar que no es lavado de dinero no se vayan a llevar el dinero y las cuentas nos puedan servir para la reparación del daño” explicó el abogado.

Además pedirán el arraigo de las personas involucradas “por que se pueden pelar del país y para traerlos es otro cuento” dijo, y la última es que la Unidad de Inteligencia Financiera a través de sus relaciones, genere un rastreo inmediato de todos los bienes que fueron sacados del país, y que se encuentran en los paraísos fiscales, “bienes, muebles e inmuebles que en algún momento serán los que junten el patrimonio para poder resarcir los daños que se hizo a los inversionistas” detalló.