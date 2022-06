Demandan cero impunidad en el caso

Chihuahua— Luego de que la Fiscalía solicitó la prisión preventiva en contra del exgobernador César Duarte, como medida cautelar y este se negara a declarar durante la primera audiencia de formulación de imputación, diputados federales coincidieron en que se tiene que asegurar un proceso que garantice la justicia y la reparación de daño al pueblo de Chihuahua.

La diputada federal panista Rocío González, dijo que a su criterio el expediente contra el exgobernador César Duarte es bastante robusto, por lo cual la parte acusatoria tendría bastantes elementos para dictar una condena.

“El que nada debe nada teme, y a César Duarte una vez que terminó su mandato ya no lo volvimos a ver hasta todo el proceso que se llevó con el gobierno anterior; el Gobierno Federal y la Interpol, lo pudieron localizar, entonces, no queremos impunidad, el expediente está muy robusto y yo creo que no va a haber problema de que pase unos añitos en la cárcel y pague a Chihuahua una buena indemnización”, declaró.

Recordó que uno de los delitos que se le imputan es el de asociación delictuosa, por lo tanto, los colaboradores que fueron liberados por violaciones al debido proceso podrían ser llamados de nuevo ante la justicia porque muchos de ellos siguen en el proceso bajo medidas cautelares.

“Villarreal sigue aún detenido, y siguen en el proceso aunque no tengan prisión preventiva, no se le ha dado un veredicto de inocencia y siguen un proceso judicial, como es el caso de Ricardo Yáñez, del exauditor Jesús Manuel Esparza y tendrán que responder por el desfalco al pueblo chihuahuense”, indicó González Alonso.

La diputada federal juarense, Andrea Chávez, encargada de la comisión de comunicación al interior de su bancada, indicó que Duarte fue de los principales implicados en la llamada ‘Operación Zafiro’ mediante la cual se desviaron 650 millones de pesos hacia campañas electorales del PRI, además de los múltiples robos al patrimonio de los chihuahuenses.

“Se robó ranchos, ganado, presupuesto público, encarceló opositores y encontró protección en el PRIAN; no permitiremos la impunidad, el encubrimiento y las argucias legales para disminuir sus consecuencias. El proceso debe ser ejemplar”, externó Chávez Treviño.