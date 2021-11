Demandan abogados solución al conflicto en el Poder Judicial

Abogados chihuahuenses demandaron ayer públicamente que haya pronta solución al conflicto que se vive dentro del Poder Judicial del Estado, y se dé una explicación de lo que está sucediendo, pero sobre todo, se esclarezca la renuncia anticipada del titular Pablo Héctor González Villalobos.

Los profesionales del derecho mostraron su preocupación por la incertidumbre que existe en el destino del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde está en riesgo la estabilidad e independencia del mismo.

“Sin duda es un tema delicado lo que está ocurriendo, los actuales funcionarios judiciales deben recordar que no están trabajando en una empresa particular donde se mandan solos; ellos se deben al pueblo, tienen que explicar porque está renunciando el presidente o no, si hay presiones externas”, expresó el ex presidente del Colegio de Abogados, Óscar Castrejón.

Agregó a su vez el también legislador por Morena que el consejero presidente Pablo Héctor González Villalobos es el titular de uno de los tres Poderes del estado que en la Ley es autónomo y debe ser equilibrio para los otros Poderes.

“El Poder Judicial es uno de los más importantes porque son quienes juzgan la conducta de todos los chihuahuenses. No puede ver ahí ninguna duda de autonomía, de independencia e imparcialidad”, subrayó Castrejón.

Por su parte el abogado Gerardo Navarrete señaló a El Diario, “es casi un hecho que ya le fue solicitada la renuncia (al magistrado presidente), pero no sabemos si la presentó formalmente o se ha negado a hacerlo, hay muchas dudas con todo esto que ha aparecido en la prensa”.

Mientras tanto el abogado Carlos Vargas expresó “la verdad no sabemos qué está pasando, se dice que va erigirse como presidente un magistrado con afiliación panista, Pablo Héctor tiene simpatías pero esperemos que ahora si se respete la independencia no como en los gobiernos anteriores.

Pero por lo visto hay una invasión de estar sembrando gente o colocando gente en todas las dependencias, hablamos en el Poder Judicial, en el Legislativo, pero habrá que esperar cual decisión es la que toma el magistrado presidente el próximo lunes, que es cuando él dijo lo comentaría”, mencionó Vargas.

El catedrático de la Facultad de Derecho de la UACH, Francisco Flores Legarda calificó la resistencia del magistrado Pablo Héctor González de dejar el puesto de presidente, como un tema de necedad política.

“Respecto a la situación en el Poder Judicial tenemos que ver, que el mismo se encuentra muy dañado por personas que dicen ser respetuosas de la Ley.

Yo creo que no nos debe de extrañar que exista una convergencia entre los Poderes, en el caso del presidente del Tribunal soportó por algún tiempo a la señora Lucha Castro, a la cual llevó bajo sus manos y designó algunos decenas de jueces. Entonces el presidente Pablo Héctor González ahí no dijo nada, es decir, se encontraron situaciones delicadas de señalamientos y no pasó nada.

Entonces nos encontramos que hay magistrados que están alrededor de él y que podrían tener los suficientes medios para llegar a puerto y tratar de solucionar conflictos.

Nosotros tenemos conocimiento de que no quiere renunciar, pero también él debe dar pauta a un nuevo tiempo dentro del Poder Judicial. No debe convertirse en un tirano como Javier Corral. Sabemos que se está tratando de poner orden en la casa en el actual gobierno”, expresó Flores Legarda.

Por su parte el licenciado Héctor Villasana Ramírez llamó a todos los actores políticos a contribuir para que el Poder Judicial del Estado se fortalezca, pero sobre todo defina bien su situación presente y futuro.