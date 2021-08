Demanda Duarte a Corral por 3 mil mdp

Chihuahua—Una demanda de 3 mil millones de pesos por daño moral, interpuso el exgobernador César Horacio Duarte Jáquez en contra de Javier Corral Jurado y el Estado de Chihuahua, por haber violado presuntamente el principio de presunción de inocencia con sus declaraciones y exhibirlo públicamente como culpable, en presuntos actos de corrupción durante la anterior administración.

El abogado Juan Carlos Mendoza Luján, quien representa jurídicamente al exmandatario, actualmente preso en una cárcel en Miami en espera de ser extraditado a México, mostró en conferencia de prensa la demanda que interpuso el pasado lunes en los juzgados civiles del Distrito Judicial Morelos, y videos de entrevistas concedidas por Corral Jurado a diversos medios de comunicación locales y nacionales, en los que hace calificativos a su antecesor de “vulgar ladrón” y lo responsabiliza directamente del “saqueo de los recursos públicos en la pasada administración”, sin respetar el debido proceso y sin sentencia alguna de por medio.

El abogado dijo que va en contra del Artículo 93 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en la que el gobernador debe ser garante del principio de legalidad y no violar el debido proceso.

Sobre el alto monto de la demanda, explicó que es proporcional a lo que el mismo Javier Corral Jurado ha declarado públicamente se desvió de recursos públicos, responsabilizando a su representado, por lo que afirmó que hay bastantes pruebas y evidencias que harán que el juez civil resuelva a su favor.

La demanda fue interpuesta en contra de Javier Corral Jurado y en contra del Estado Libre y Soberano de Chihuahua.

“Durante casi cinco años se permitió para el pueblo de Chihua-hua y sus instituciones, algo que ha sido muy grave con el objetivo de servir a distintos fines, entre otros: conseguir votos, darle valor al ejercicio de gobierno, consolidar o justificar sus presupuestos”, explicó.

Además indica que “en este contexto el licenciado Duarte me contacta hace un par de años y me pide una opinión en mi calidad de abogado, en lo personal primero y con mi equipo después, identificamos algo, identificamos que el ejercicio de la justicia tenía un sobrado matiz democrático, es decir, que todo mundo tenía ya una sentencia firme sobre su persona, su familia y sus bienes. Inmerso en el estudio del derecho, identifico que en ese juicio tanto institucional como colectivo, no ha habido la más mínima posibilidad de mostrar su inocencia”.

En todo el discurso estatal, añade el litigante, particularmente del señor gobernador, en ninguna parte utiliza la palabra ‘se sospecha’, ‘creemos’ ‘sospechamos’ ‘tenemos indicios’, ‘advertimos elementos que nos llevan a’”, dijo.

“Por el contrario, se investiga para acreditar la culpabilidad a como dé lugar, nunca para encontrar la verdad histórica, que es la finalidad el derecho penal; porque desde el principio se le considera culpable sin ninguna duda y como tal se expone”, agregó.

“Así, literalmente se plasma con todo lo que exponer significa, es decir, poner alguien o algo para que sea visto como tú lo pones al exponerlo, tal como sucedió en la Expo Corrupción en la casa Chihuahua en la Ciudad de México durante más de 38 días, los espectaculares, y las marchas”, detalla.

“De tal suerte que a petición de nuestro cliente, nos solicita que como profesionistas encontremos la mejor forma de hacer valer sus derechos, por ello encontramos de forma clara ( entre otras muchas violaciones al debido proceso ya hechas valer y mostradas a estos mismos medios) la gran violación a su dignidad, que es la base de todos los demás derechos humanos y encontramos la violaciones al principio de presunción de inocencia que está avalado en todos los tratados internacionales que México ha firmado, que nuestra propia constitución protege, que el CNPP advierte y que ya en resoluciones previas hemos obtenido en los últimos dos meses fallos favorables de jueces federales y del fuero común que identifican violaciones al principio de igualdad de las partes, al derecho de una adecuada defensa, a la presunción de inocencia y a la seguridad jurídica”, expresó el abogado Juan Carlos Mendoza.

Y añadió: “Por ello, como profesionistas del derecho, tenemos la obligación de buscar la mejor forma de hacer valer los derechos de nuestro cliente. Por ello, al encontrar flagrantemente la gran violación al principio de presunción de inocencia de parte del Javier Corral Jurado en lo personal y como representante del Estado libre y soberano de Chihuahua, es por ello que hoy estamos ante ustedes para informar que esta violación ha causado un gran daño en la dignidad de nuestro cliente al haber hecho creer el señor gobernador al gran colectivo de la sociedad chihuahuense que nuestro representado sin duda alguna es ‘un vulgar ladrón’, que ha saqueado (ni siquiera robado) las arcas del dinero de los chihua-huenses, que es un corrupto y gran corruptor, haciendo con estas afirmaciones de lado las instituciones encargadas de investigar, e imponiendo sentencias públicas sin un mínimo respeto al debido proceso para ser juzgado como señala nuestra Constitución, yendo en contra de sus facultades como gobernador señaladas en el Artículo 93 de nuestra Constitución, infiriendo, contrario a lo que señaló en su informe en Ciudad Juárez, indiscriminadamente respecto de los otros poderes y violando los preceptos que el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el marco jurídico que guía en un proceso penal al Poder Judicial y a la Fiscalía del Estado, enarbolándose como si él fuera la autoridad investigadora, el juez y la víctima”, dijo.

En la demanda entre otra cosas, se pone a consideración del juez de lo civil se le encuentre culpable en el ejercicio del derecho de acción que como ciudadano le asiste, se condene a la compensación y reparación material e inmaterial de los daños causados por los demandados lo siguiente:

La cantidad de 3 mil millones de pesos en moneda nacional, por concepto de reparación y/o compensación del daño moral y/o material, o bien lo que su señoría y/o los peritos consideren compensen /o reparen los daños causados”, detalló el abogado de Duarte.

El abogado mencionó que esa demanda busca una dura condena a una disculpa pública, así como la exigencia de una garantía a la no repetición de dichas manifestaciones innumerables, así como la suspensión inmediata, plena y definitiva de dichas manifestaciones.

Aseguró que Corral viola la Constitución federal, la local, el Código Nacional de Procedimientos, cualquier cantidad de Tratados Internacionales, tanto en su actuar personal y como titular del Poder Ejecutivo.

“Además de las violaciones al debido proceso acreditadas en nuestros últimas tres acciones que como defensa las autoridades judiciales han fallado a nuestro favor, estas lo exhiben como uno de los principales transgresores del orden jurídico al cuál se comprometió a velar por su cuidado”, dijo.

“La obligación de todas las autoridades es de cumplir con la presunción de inocencia y comprende la prohibición de realizar declaraciones públicas que violen este derecho. Nunca, ningún ciudadano podemos olvidar que la inocencia no depende jamás de creencias, sino de probanzas expuestas y valoradas en un verdadero Juicio, no en los borbotones legaloides de quien así siente el derecho de juzgar.

La justicia no es democrática, aseguró el litigante, sino el fruto de la misma, “la justicia emana de un proceso, y el proceso penal es el más cuidado en todos los sistemas jurídicos del mundo moderno y democrático”.

De acuerdo con el abogado de Duarte, como titular del Poder Ejecutivo, Corral realizó diversas conductas ilícitas que dieron como resultado la afectación moral de su cliente.

“Por un lado, porque su actuar no está fundamentado en ninguna de las atribuciones que tiene un gobernador, de tal forma que opera el principio de Derecho consistente en que (sic) lo que no está permitido para las autoridades, está prohibido, es decir, los servidores públicos por ser quienes materializan la voluntad del Estado, deben fundamentar en la ley todas sus acciones”, señaló el representante jurídico de César Duarte, quien dijo desconocer alguna posible fecha para que se materialice su extradición.