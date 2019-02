Delicias, Parral y Camargo, quedan fuera de Fortaseg

Chihuahua— Los municipios de Delicias, Camargo, Parral y Meoqui, quedaron fuera de los apoyos del Programa de Fortalecimiento a la Seguridad (Fortaseg), ante lo cual el gobernador Javier Corral se comprometió a apoyarlos en materia de capacitación y equipamiento, a fin de resarcir las afectaciones que se pudieran presentar por este concepto.

En este sentido, el mandatario informó que se reunirá con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Franco Fabre, a fin de conocer la fórmula que se utilizó para dejar fuera de los beneficios a estos municipios y revisar por qué a unos se les redujo el apoyo y a otros se les incrementó.

Aseguró que estos cuatro municipios no quedarán desprotegidos y el Estado hará lo necesario para apoyarlos en materia de seguridad pública, “pues es un tema que no se debe relajar, en el que no se debe bajar la guardia y retirar apoyos significa debilitar a las corporaciones policiacas y reducirlas en sus capacidades”.

Por tal motivo, Corral Jurado expuso que se habrá de trabajar en coordinación con los cuatro munícipes afectados para poder establecer un plan de acción que permita sortear las necesidades que se tienen en materia de seguridad pública y que la población no se vea afectada con el incremento de los hechos delictivos.

A nivel nacional quedaron fuera alrededor de 200 municipios debido a los nuevos parámetros. [email protected]