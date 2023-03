Delicias es la ciudad más segura de Chihuahua: Valenciano

Delicias.- Encabezada por el alcalde de Delicias Jesús Alberto Valenciano, se llevó a cabo la Mesa para la Construcción de la Paz, la cual tuvo como sede la Secundaria Técnica #34, donde destacó a la ciudad de Delicias como la más segura del estado.

Lo anterior gracias a que se ha ido construyendo una alianza con la sociedad y al papel asumido por todas las dependencias municipales para enfrentar con éxito los retos que plantea la inseguridad, así como el respaldo brindado por la Policía Estatal, la Fiscalía del Estado y las asociaciones civiles que no dan tregua en la atención de la problemática, señaló.

El evento se realizó en la explanada del plantel escolar, donde agradeció a la directora, maestra María Esther Trouchet Escajeda, y a los alumnos y maestros que recibieron con aplausos la reunión de la Mesa para la Construcción de la Paz.

A esta mesa acudieron los directores de Seguridad Pública Municipal de Delicias y de todos los municipios vecinos, así como a jefes militares, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Bienestar, encabezados por el delegado regional, José Alberto Lara Hernández.

“Porque el bienestar de uno, es el bienestar de todos”, dijo el Presidente Municipal, al ofrecer su respaldo irrestricto a los alcaldes de Jiménez, Camargo, Saucillo, La Cruz, Meoqui, Julimes, Rosales y San Francisco de Conchos, a través de los responsables de sus áreas de Seguridad Pública.

“Los maestros, los niños, niñas y jóvenes de este plantel escolar y de todas las escuelas del municipio, son el objetivo de los programas y acciones que impulsamos desde la Presidencia Municipal”, declaró Valenciano.

“Nuestra estrategia para que Delicias sea el municipio más seguro de Chihuahua no se ha basado únicamente en tener más patrullas, más agentes, más armas y municiones (…) Desde luego que hemos equipado nuestras fuerzas de seguridad y hoy podemos hablar de una corporación preparada, profesional y capacitada de forma permanente, pero nuestra labor no se ha limitado a ello”, aseveró; “Hemos trabajado en la prevención de conflictos y la atención temprana a los pequeños problemas sociales que si no se atienden, pueden derivar en violencia”.

Además, agregó que “aspiramos a reforzar la coordinación en materia de seguridad con el Gobierno Federal, a lograr siempre una mayor inversión para fortalecer nuestras corporaciones municipales y tener el apoyo ordenado y sistemático para dar a los delicienses y a los pobladores de todos los municipios vecinos, mejores condiciones de vida, es la aspiración que debe tener todo buen gobierno”.

Después del evento público, el alcalde Valenciano, los mandos de seguridad de todos los niveles y el delegado de Bienestar, sostuvieron una reunión privada en la biblioteca del plantel escolar, para tomar acuerdos, analizar indicadores y definir las estrategias conjuntas a seguir.