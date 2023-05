Del milagro a la pesadilla: Mujeres, víctimas del parto

Chihuahua, Chih.- Lo que menos puede pasar a la hora del parto, es enfrentarse a las palabras y frases denigrantes como: “mija”, “doña”, “mamita”, “eres una huevona”, “a ver si ahora sí te cuidas”, “no me dejaste almorzar”, “que bonitas piernas tienes”, entre otras; hasta contraer una infección grave debido a la negligencia médica, la cual puede derivar en la muerte de la madre o su bebé.

De acuerdo con la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la violencia obstétrica es todo acto u omisión intencional por parte del personal de salud que en el ejercicio de su profesión u oficio, dañe, lastime o denigre a la mujer durante el embarazo, parto o puerperio.

Esto también engloba los actos de negligencia en la atención médica al alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración; así como practicar el parto vía cesárea cuando existen condiciones para llevar a cabo el parto natural.

Regularmente, ésta, se presenta en los lugares que ofrecen servicios médicos y se da en todas las esferas de la sociedad.

En Chihuahua, esto es una realidad y aunque en la mayoría de los casos, las mujeres no suelen denunciar debido a una normalización en estos actos violatorios; actualmente la Fiscalía General del Estado (FGE), cuenta con nueve carpetas de investigación por el delito de práctica indebida del servicio médico.

Lo anterior, sucedió en un periodo del 2019 al 2023. De igual manera, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), tiene en ese mismo lapso, otras nueve quejas y tres recomendaciones en contra de la Secretaría de Salud por agresiones y omisiones.

La primera de ellas, se emitió en el 2019; por hechos ocurridos en el 2016 cuando la víctima fue intervenida quirúrgicamente en septiembre del 2016, a través del servicio médico del Seguro Popular para dar a luz un varón por cesárea; aparentemente sin ninguna complicación.

Ocho meses después la salud de la madre mermó, ella perdió mucho peso, tenía náuseas constantes y detectó un abultamiento en su vientre.

Luego de diversos estudios y tras recibir atención médica particular se le localizó un cuerpo extraño que resultó ser material quirúrgico con la imperiosa necesidad de ser operada nuevamente.

Además, a la mujer le cercenaron una buena parte de su intestino delgado, a raíz de lo cual padeció una convalecencia muy complicada y muchas dificultades para recuperar su salud, con secuelas físicas y muy variados efectos secundarios.

Analizados los hechos y las diligencias practicadas, hubo pruebas suficientes para acreditar las Violaciones al Derecho a la Protección de la Salud, así como a la Legalidad y Seguridad Jurídica.

En ese mismo año, se emitió la segunda queja debido a la nula atención que se le dio a una persona del género femenino, quien radicaba en Ciudad Delicias.

Ella nunca fue tratada de forma oportuna, integral y continua y en cuanto al nacimiento de su hijo, no recibió el debido cuidado prenatal ni la atención médica que su grave estado de salud requería, del que nunca recibió la información inherente, ni las causas de su fallecimiento.

En 2020, el esposo de la víctima acudió a la Comisión e indicó que su esposa fue internada en el Hospital de la Mujer en Ciudad Juárez debido a que entró en trabajo de parto, pues su hija tenía ya más de nueve meses de gestación.

Estando internada, ella comenzó con contracciones y algo de sangrado, por lo que su médico dio la orden de practicarle una cesárea al día siguiente; sin embargo, los médicos de guardia hicieron caso omiso de la instrucción y la dejaron tres días internada debido a que insistían en que fuera parto natural, al final, por desgracia perdió a su bebé. En el 2021, también se registró la queja número nueve; en esta ocasión, la mujer acudió al área de urgencias del Hospital de Ginecobstetricia en Hidalgo del Parral, toda vez que cursaba un embarazo de 40 semanas de gestación y llevaba alrededor de ocho horas con contracciones.

A pesar de que una doctora le indicó la necesidad de llevar a cabo una cesárea; en dicho nosocomio la obligaron a tener un parto natural prolongado, sin ser atendida por personal especializado en ginecología, lo que ocasionó que su hijo naciera con múltiples afectaciones en su salud.

OTRAS VÍCTIMAS

Aunque estos son algunos casos en los que existe un antecedente ante las autoridades; estos no son los únicos. También está el testimonio de Erika, quien según sus palabras, dar a luz fue una experiencia horrorosa y que lo único que quería era parir y salir corriendo de ahí; eso sin contar el sentimiento de vergüenza que sintió en ese momento.

“En mi primer embarazo era menor de edad; fui sola al hospital cuando ya tenía contracciones (lo supe por todo lo que me habían platicado, también ya me habían contado las leyendas urbanas de cómo te tratan en el hospital público, por lo que según yo, ya iba preparada psicológicamente)”, cuenta Erika.

En ese momento, ella decidió no decirles nada a sus padres para no preocuparlos y cuando llegó a la clínica el doctor de urgencias la revisó de todo a todo.

“Él médico me dijo: “si ya trae dilatación la vamos a dejar. Pasé todo el día internada y casi cada hora iban y me hacían tacto diferentes doctores, incluso, uno entró con practicantes y los puso a practicar conmigo; me empezaron a checar la dilatación y no sé qué tanto (siempre fueron hombres), yo cada vez sentía más vergüenza y dolor de las contracciones pero comenzó el cambio de turno y ya nadie me pelaba y yo no quería hacer escándalo porque ya llevaba el miedo fundado que si la hacía de tos me iría peor”.

Esta mujer ya había conversado con otras amigas quienes le dijeron que los doctores se enojaban con las escandalosas por lo que ella prefirió aguantarse; soportó el dolor hasta que sintió que su bebé ya estaba saliendo. Fue ahí cuando comenzó a hacer presión con las enfermeras quienes le hablaron al ginecólogo.

“Efectivamente ya estaba pariendo. Me llevaron a la "plancha" o no sé cómo se llama y pese a que ya estaba dando a luz, el ginecólogo con una calma se puso su bata y todo su quirúrgico. Recuerdo que yo solo estaba tratando de detener que no se me saliera el bebé; también estaba llorando de impotencia, vergüenza, dolor, miedo etcétera y el doctor todavía me regañó”, recordó la víctima.

Según lo que Erika recuerda es que el médico le dijo: “Ya ni la friegas, no me dejas ponerme mi traje quirúrgico completo; ¿ya ves que esto no es cualquier cosa?, a ver si no te tengo aquí otra vez a los nueve meses. Así dicen todas, que ya se cuidarán para no sentir este dolor y en menos de un año aquí están otra vez”.

En ese momento, Erika se sintió avergonzada, juzgada, ultrajada y cosificada aunque no logró identificar esas emociones hasta después.

“Yo lo bloquee y lo normalice; es más, hasta lo contaba con orgullo porque las mujeres de mi entorno en ese momento me veían como "que valiente" hasta pareciera que entre más trágico tuvieras el parto, más mujerón eras. Ahora que estoy en deconstrucción, lo veo diferente, lo recuerdo y siento feo; es terrible que en un momento de vulnerabilidad te traten así y bueno, ahora ya no lo cuento con orgullo, lo cuento con importancia y frustración”.

PARA SABER

En lo que respecta a este tema, Néstor Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, externó que ésta, es una forma de violencia que no estaba muy visibilizada hasta hace unos cuantos años.

“Nosotros hemos atendido algunos casos de violencia obstétrica; e incluso, tenemos algunas recomendaciones, sin embargo, creemos que es bien importante que se visibilice como una forma más de los diferentes tipos de violencia hacia las mujeres porque es en razón de género; tan es así que no se puede presentar este tipo de violencia en perjuicio de los hombres”, señaló el titular de dicho organismo.

En ese mismo sentido, el defensor señaló que es necesario avanzar en este tema y tratar de combatir todas las diferentes formas de violencia en contra de las mujeres y verificar que las instancias de salud trabajen bajo las normas oficiales mexicanas específicas para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio; así como para la persona recién nacida.

“Es importante que el sector salud propicie la capacitación dentro de su personal; nosotros podríamos entrar y lo hemos hecho de manera aislada para hablar sobre los derechos de las personas pacientes o de las usuarias de los servicios de salud y ya más específicos en lo que respecta a la violencia obstétrica, creo que se requieren mayores conocimientos”.