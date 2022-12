Dejó Corral planteles del Cecytech a medias

Ciudad Juárez.— A pesar de que la administración duartista dejó recursos listos para la construcción de nuevos planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (Cecytech) en diversos municipios de la entidad, el exgobernador Javier Corral los dejó inconclusos en medio de irregularidades, establecen las revisiones a la Cuenta Pública 2021 cuyos resultados fueron liberados ayer por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Uno de los casos es el Plantel 22 Ayuntamiento Juárez, en donde la edificación se abandonó al 91 por ciento de su avance físico, sin servicios básicos de agua, drenaje y electricidad; asimismo, dejó a medias el área de sanitarios y la instalación de puertas interiores, cuando la obra debió haberse entregado el 21 de febrero de 2019, relata el informe.

El documento cita que mediante un convenio de coordinación del 6 de junio de 2016 celebrado con la Secretaría de Educación Pública (SEP), se autorizaron 43.5 millones de pesos para el programa Fondo Concursable de Inversión para Educación Media Superior 2016, para que el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife) construyera planteles para el Cecytech.

Tras inspeccionarlos este año como parte de las auditorías anuales de esta dependencia, se detectó que en el Plantel 19 Industrias se hicieron obras en un domicilio distinto al autorizado en el Anexo de Ejecución del Convenio, “construyéndose el edificio en un terreno donado por la Coesvi ubicado fuera de la mancha urbana y en un sitio geográfico de difícil acceso”, cita.

Estas obras se hicieron finalmente en la colonia Quintas Carolinas, en el ejido Nombre de Dios, pero quedaron inconclusas con un 87 por ciento de avance físico. Aquí la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) determinó que no era viable para el plantel esta infraestructura, por lo que no opera para la prestación del servicio educativo, está vandalizada y en abandono. La obra debió de haberse entregado el 3 de noviembre de 2017, lo cual no ocurrió.

Asimismo presenta el caso del Plantel 21, ubicado en Riberas Chihuahua. Aquí, la edificación se encuentra inconclusa con un 90 por ciento de avance físico. Se indica que el edificio no tiene servicios básicos de electricidad ni red de distribución de agua potable; no está en operación y el edificio no ha sido ocupado por los alumnos. La obra debió haberse entregado el 10 de noviembre de 2017.

Además del Plantel 23 Riberas Juárez. En este caso, la edificación se encuentra inconclusa, con un 92 por ciento de avance físico, y “se encuentra en procedimiento de rescisión administrativa debido al incumplimiento de ‘Constructora Cerro Coronel, S.A. de C.V.’. La obra debió de haberse entregado el 10 de noviembre de 2017”.

El informe de la auditoría refiere que debido a que el contratista referido incumplió, se realizó un nuevo contrato con Ichife con fecha del 9 de marzo de 2022 para concluirse el 9 de septiembre de 2022, cuyo cumplimiento será verificado en su momento.

… y a más de mil sin título

Derivado de irregularidades en los permisos oficiales que tiene el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (Cecytech), más de mil estudiantes que se graduaron desde 2019 no han recibido sus títulos, revela la Auditoría Superior del Estado (ASE) en los resultados de las revisiones a la cuenta pública del año pasado.

El informe de la auditoría refiere que el Cecytech manifestó que de los 52 planteles instalados en todo el estado, 12 no tienen actualizados sus programas de estudio.

Además, otros cuatro presentan duplicidad de clave de registro y 11 no tienen clave de registro ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Esto ocasionó que entre enero y agosto de 2019 el Cecytech entregara 567 títulos, pero a partir de ese mes y hasta el cierre del mismo año ya no entregó ninguno más.

En 2021, indica, a pesar de que hubo mil 34 solicitudes de titulación, no se entregó ninguno.

En un informe que se emitió ayer, la ASE indicó que conforme en información proporcionada por el ente, en el ejercicio 2021, el Cecytech contó con 52 planteles en el estado.

De éstos, 23 son Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT), y 29 de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD), con una matrícula de 13 mil 719 alumnos en CECyT y dos mil 621 alumnos en EMSAD, para ser 16 mil 340 en total.

Todavía el pasado 6 de julio de este año, autoridades educativas estatales entregaron las constancias de terminación de estudios a 220 egresados, a los que dio además reconocimientos especiales a los mejores promedios académicos.

Los números presentados en esta nota son sólo informes de la Auditoría Superior del Estado.

En octubre de 2020, indica el archivo periodístico, trabajadores del Cecytech demandaron al entonces gobernador Corral y a otros cuatro funcionarios por desaparecer derechos de los trabajadores, quienes llevaban en esa administración años sin seguridad social, sin un solo peso para sus fondos de retiro y pensiones.

En resumen:

• En el año 2019 (enero-julio) hubo 567 títulos entregados

• En el año 2021 hubo 1,034 solicitudes de titulación, no se entregó ninguno

• Desde agosto de 2019 a la fecha no se ha entregado un solo título

• De los 52 planteles instalados en todo el estado, 12 no tienen actualizados sus programas de estudio