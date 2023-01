Dejaron sin ejercer 31.7 mdp para buscar a desaparecidos

Ciudad Juárez.— La Comisión Local de Búsqueda (CLB) devolvió 31.7 millones de pesos del presupuesto solicitado en 2021 para la búsqueda de personas desaparecidas en el estado de Chihuahua, “debido a que no se contó con el tiempo necesario para ejercerlo por cuestiones de licitaciones y otros procesos administrativos”, argumentó a organizaciones de la sociedad civil, colectivos y familiares de personas desaparecidas.

“La respuesta que ellos dan es que ejercieron el recurso de la Fiscalía General del Estado, pero nosotros cuestionamos que, por ejemplo, en el rastreo de la colonia Granjas de Chapultepec – realizado en 2021 en busca de Darío Alexis Nava Nava de 17 años, desaparecido desde el 9 de enero de 2020– se nos respondió que no había recursos para dompes, para limpiar el terreno, ni más personal”, dijo Alejandro Durán, coordinador del colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia.

La reunión, en la que estuvieron presentes también integrantes de las agrupaciones Madres de Fe, Madres y Familiares Unidos por nuestras Hijas, así como el colectivo Bordeamos por la Paz, el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, A.C. (Cedimac), el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) y la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, se llevó a cabo el 23 de enero con la titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos, Ada Miriam Aguilera Mercado, y con el encargado de oficina de la CLB de Chihuahua, Omar Tinoco Torres.

Esto, luego de que el 17 de noviembre de 2022 los familiares ofrecieron una rueda de prensa en el Memorial de las Personas Desaparecidas para manifestarse sobre el subejercicio y el 7 de diciembre, frente a las oficinas de la Representación de Gobierno del Estado, volvieron a exigir información a la FGE sobre los recursos no ejercidos.

La reunión fue solicitada “con la intención de conocer las razones por la cuales la Fiscalía General del Estado de Chihuahua regresó a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) 31.7 millones de pesos del presupuesto solicitado en 2021, recurso destinado a la búsqueda de personas desaparecidas en la entidad”, informaron.

Lo que se les explicó fue que el recurso que debía ser utilizado en el 2021 fue regresado debido a que no se contó con el tiempo necesario para ejercerlo por cuestiones de licitaciones y otros procesos administrativos. Aguilera Mercado les dijo que la CLB está en proceso de auditoria federal para determinar responsabilidades en torno a la falta de ejercicio del recurso, informaron.

“Cabe señalar que hicimos patente a la fiscal Aguilera nuestra inconformidad por esta situación, que consideramos producto de la negligencia y mala administración de recursos, ya que 2021 no es el único año en que la CLB ha regresado presupuesto no ejercido a la CNB. Además, familiares de personas desaparecidas, presentes en la reunión, expresaron que las consecuencias de este actuar negligente es que ellas no tienen el apoyo necesario para las acciones de búsqueda de sus seres queridos, ya sea las que ellas emprenden o las que debe realizar la propia CLB”, informaron a través de un comunicado de prensa conjunto.

Demandaron que se trató de una omisión y negligencia grave la administración de dicho recurso. Y ante sus muestras de preocupación por la posible repetición de estos hechos, la Fiscalía les aseguró que en el año 2022 se ejerció la mayoría del recurso, ya que se realizaron cambios, como la contratación de una persona específica para la administración de proyectos y la decisión de no solicitar más recurso a la CNB hasta que fuera ejercido el ya existente.

“En 2021 ellos pidieron 18 millones primero y cuando aún no se los habían terminado volvieron a pedir 18 millones más”; sin embargo, dejaron de ejercer casi 32 millones, lamentó Durán, hermano del juarense César Gonzalo Durán, desaparecido el 19 de julio de 2011 en Cuauhtémoc, Chihuahua.

Los casi 31.7 millones de pesos se dejaron de utilizar para la búsqueda tanto en vida como en no vida; en el tema en vida, en todo lo que tiene que ver en difusión, espectaculares, en medios masivos de comunicación, en pesquisas, en todo el proceso para buscar una persona, destacó a El Diario.

También se pudo haber tenido más personal para hacer las búsquedas en vida, en poder ir a lugares como Ceresos, centros de readaptación, hospitales, en los lugares donde se les vio por última vez, “no se hacen esas búsquedas porque el estado es muy grande y no hay recursos”, comentó.

Se necesitan, además, más profesionales para que realicen acciones como las progresiones de rostros, ya que la CLB sólo cuenta con una persona.

Y en el tema de la búsqueda en no vida, se necesitan recursos en toda el área forense para tener mayor equipo y realizar rastreos, dijo Durán.

A través del comunicado conjunto, se informó también que entre los acuerdos de la mesa de diálogo se determinó la participación de las familias de personas desaparecidas, colectivos y organizaciones acompañantes en la elaboración del proyecto para la solicitud de recursos en materia de búsqueda de personas para el año 2023.

También se acordó la participación en el proceso de elección de la o el titular de la CLB, como lo establece la Ley General de Desaparición Forzada.

“Como familiares, colectivos y organizaciones que trabajamos día a día por la búsqueda de las personas que se encuentran desaparecidas, seguiremos vigilantes en que los recursos sean ejercidos de manera correcta con la finalidad que se garantice el derecho de toda persona de ser buscada”, destacaron.

De acuerdo con el Reporte Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, desde el 1 de enero de 2008 hasta ayer se tenían registradas 3 mil 187 personas con reporte de desaparición activo en el estado de Chihuahua, de las cuales 430 son mujeres y 2 mil 757 hombres.

En el municipio de Juárez, desde 2008 un total de 788 personas se encuentran aún reportadas como desaparecidas, 129 mujeres y 659 hombres, por lo que es la entidad con mayor índice del delito, seguido por el municipio de Cuauhtémoc, con 486 hombres y 30 mujeres; Chihuahua, con 362 hombres y 90 mujeres; Nuevo Casas Grandes, con 162 hombres y 31 mujeres, e Hidalgo del Parral, con 144 hombres.

En Práxedis G. Guerrero, las autoridades cuentan con el reporte de 34 hombres desaparecidos en los últimos 14 años y con el reporte de 26 hombres más en el municipio de Guadalupe.

3,187 son las personas con reporte activo por desaparición en el estado, desde enero de 2008 a la fecha

430 mujeres

2,757 hombres

*Registros de los últimos 14 años

Fuente: Reporte Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas