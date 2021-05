Dejará Maru que frontera decida sobre sus recursos

/ Durante su discurso

Chihuahua— En su visita a Ciudad Juárez, la candidata por la coalición Nos Une Chihuahua, Maru Campos, sostuvo un encuentro con vecinos de la colonia Valle del Sol y sus alrededores, donde señaló que su propuesta es que sean las autoridades de este municipio las que decidan qué obras se tienen que aplicar y no sea desde la capital en donde se determine.

La panista fue recibida por el candidato de la alianza PAN-PRD a la alcaldía, Javier González Mocken y el candidato a síndico Abelardo Valenzuela, así como por las candidatas a diputadas Daniela Álvarez y Marisela Terrazas.

“Aquí estaremos cumpliéndole a Juárez y a Valle del Sol, no son dichos, no son promesas, esta campaña no se trata de quien promete más, se trata de fijarnos en quien ya dio resultados y se trata de ver quién puede cumplir lo que está prometiendo”, puntualizó Maru.

Por su parte, González Mocken, destacó el perfil competente y preparado que la chihua-huense representa, el cual expresó, trabajará de la mano con su gobierno, impulsando obras en infraestructura, servicios públicos y seguridad, las cuales regresen la dignidad que Juárez demanda, municipio que tanto ha dado a la entidad y tan poco se le ha retribuido.

Refuerza campaña

Por otra parte, Arturo García Portillo, coordinador de la campaña de Campos Galván, informó que en días pasados reforzaron de manera interna el equipo de campaña para poder obtener más votos de los que ven seguros en la elección del domingo 6 de junio.

Mediante entrevista telefónica, expresó que los reajustes serán con fines de cerrar de manera positiva la campaña de Maru.

Aclaró que Luis Serrato fungía como delegado del comité ejecutivo nacional del PAN, quedando como autoridad máxima por representar al partido desde el más alto nivel.

ochavez@diarioch.com.mx

fmartinez@diarioch.com.mx