Dejará IMSS-Bienestar a 500 sin trabajo en julio

Chihuahua, Chih.- El IMSS-Bienestar dejaría sin trabajo a 500 empleados en Chihuahua, de los cuales, ayer fueron citados 144 en uno de los edificios de la Delegación del IMSS para anunciarles que solamente les pueden ofrecer un contrato por dos meses más, por lo que a partir del primero de julio quedarían sin empleo, con la única alternativa de reubicarlos en otro estado.

Son los mismos empleados que el pasado 1 de abril fueron reunidos en las mismas instalaciones para ser informados de que ya no podrían continuar bajo contrato, debido a que Servicios de Salud del Estado ya no contaba con los recursos federales del Programa Presupuestario E023 de Atención a la Salud, porque Chihuahua no se adhirió al convenio con Imss-bienestar.

Debido a la molestia que esto ocasionó, al día siguiente el Gobierno Federal informó que los contratos de estos trabajadores serían extendidos hasta julio, e hizo un llamado a las Secretarías de Salud de los estados no adheridos, entre ellos Chihuahua, para que los contrataran bajo un esquema estatal.

De acuerdo con una grabación de la reunión, una de las personas del programa, que se presentó como el coordinador Gustavo Zabala, les explicó que, de no ser recontratados por el Estado, la alternativa que tienen es cambiar residencia para trasladarse a una entidad en el que haya un acuerdo entre el Gobierno Federal y Estatal.

La reunión con los empleados del programa Imssbienestar comenzó alrededor de las 10 de la mañana con la explicación de que, a partir del 1 de julio concluirá la relación laboral con ellos y les pidieron firmar el contrato por los próximos dos meses. Personas de distintas ciudades de la entidad acudieron para efectuar la firma.

A los empleados que laboran en el Sector Salud les fueron planteados dos escenarios: uno es que para obtener una plaza basificada deberán mudarse a alguno de los estados en los que fue firmado el convenio del IMSS Bienestar con el Gobierno estatal o esperar a que a partir del 1 de julio el Instituto Chihuahuense de Servicios de Salud los ofrezca un trabajo.

Sobre el segundo punto, el secretario de Salud del Estado, Gilberto Baeza Mendoza, comentó que no existe un esquema para que los trabajadores sean contratados por el Estado, por lo que destacó que el recorte del presupuesto a Imss-bienestar no es un asunto que le competa a la instancia local.