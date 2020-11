Dejan sin apoyos a familias de ‘héroes’ fallecidos

Chihuahua— Familiares de trabajadores del sector salud que han perdido la vida a consecuencia del Covid-19 se han quedado sin apoyos para gastos funerarios, debido a que la organización sindical a la que pertenecen no ha sido reconocida por las autoridades estatales y por lo tanto no pueden acceder a las prerrogativas que se les asignan.

Así lo denunció Norberto Ramírez, secretario general de la Sección 27 del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud, quien asegura que, a pesar de que han solicitado el diálogo con las autoridades estatales, se les ha negado y acusa que han sido objeto de intimidaciones por integrar este gremio.

Ayer, integrantes del sindicato acudieron a Palacio de Gobierno para exigir una audiencia con el gobernador Javier Corral o con el secretario general de gobierno Luis Fernando Mesta Soulé, situación que no se dio; los agremiados establecen que, a pesar de que están debidamente constituidos, el gobierno del estado no les ha reconocido como tal y por lo tanto no cuentan con las actas que lo avalen.

Esto ha provocado que, aquellos compañeros que han fallecido o que han perdido a un familiar a consecuencia de la pandemia de Covid-19, no puedan acceder al apoyo por defunción que ofrecen las organizaciones sindicales a sus agremiados, dejándolos desprotegidos ante tal situación.

Norberto Ramírez manifestó que en diversas ocasiones han buscado el diálogo con el secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera, para exigir que se les dé el reconocimiento y se les asignen las prerrogativas que le corresponden a este gremio, y que de esta manera los trabajadores afiliados puedan acceder a los diversos apoyos.

En contraparte, dijo que han sido objeto de persecución y hostigamiento por parte de las autoridades sanitarias, pues se han levantado actas administrativas a los agremiados en represalia por afiliarse a esa organización sindical, cuando la ley es clara en establecer el derecho de cada trabajador de afiliarse al sindicato que así considere.