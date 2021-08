Dejan para los últimos días tema de escoltas de Corral

Chihuahua.- Los diputados estatales dejarán para los últimos días de la actual legislatura la votación de la iniciativa sobre la asignación de seguridad personal, ya que el tema sigue en la Comisión de Seguridad y no hay fecha para la siguiente reunión para analizar el tema.

Jesús Villarreal, diputado de la Comisión, comentó que es un tema que se tiene que analizar por la actual legislatura, sin embargo no hay fecha para que se reúnan los diputados para votar los dictámenes pendientes.

El 29 de julio fue realizada una mesa técnica con expertos en el tema de la seguridad de exfunciarios y los factores de riesgo. La diputada y presidenta de la Comisión de Seguridad del Congreso Estatal, Georgina Bujanda, explicó que en la primera mesa técnica para analizar el tema de la asignación de seguridad para exfuncionarios se tuvo la participación de seis expertos en temas relacionados con la seguridad y los factores de la inseguridad en el país.

Recalcó que el análisis de la iniciativa enviada por el Ejecutivo Estatal, se basó en varios puntos, uno de los más importantes es que los escoltas no son asistentes de los funcionarios ni está para cargarlas las cosas, sino que se trata de personal especializado para lo cual tiene una preparación profesional. Enfatizó que se revisará cada caso en particular bajo los criterios que fijen los expertos, ya que no se trata de asignar seguridad al gusto del funcionario, sino de la verdadera necesidad. Apuntó que puedan darse casos en los que solamente necesite una persona de protección sin vehículo blindado o para ciertas actividades.

Desde ese día la comisión no ha sido convocada de nuevo para darle seguimiento al tema, mientras que se agota al tiempo para la actual legislatura que termina su período el 31 de este mes. Villarreal indicó que espera que el viernes sea convocada una sesión extraordinaria para la próxima semana y que en el transcurso de esta semana haya alguna reunión de la Comisión de Seguridad.