Dejan manta con amenaza contra ‘El Caballo’ Lozoya

Chihuahua.– Elementos de la Policía municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) aseguraron una manta que fue colocada en un puente peatonal sobre la vialidad Sacramento, en la que amenazaban presuntamente a Alfredo “El Caballo” Lozoya por hablar con la DEA (Drug Enforcement Administration).

La manta fue reportada por personas que al circular sobre vialidad Sacramento y la avenida Yucatán la observaron colocada en el puente peatonal de la colonia Cerro Prieto.

“Caballo, ya supimos que hablaste con la DEA, ni te pares por aquí marrano”, fue la leyenda que fue escrita por presuntos integrantes de un grupo criminal.

Fueron elementos de la Fiscalía General del Estado quienes se encargaron de retirar la manta y de recabar evidencias para identificar a la persona que la colocó en el puente, así como analizar la caligrafía de la misma.

Lozoya, líder moral de Movimiento Ciudadano Chihuahua, señaló que el mensaje presuntamente enviado hacia él en las calles de la capital del estado se trata de un intento de desprestigio por parte de grupos políticos que consideran que su trabajo atenta contra sus intereses.

“Se trata de mensajes con un claro interés político. Sabemos que hay personas en la política que consideran que el trabajo que hemos realizado, el que seguimos y seguiremos haciendo como ciudadanos, sin requerir de un puesto, pone en riesgo sus intereses y su poder político”, afirmó.

Remarcó que estas acciones no frenarán su trabajo, por lo que seguirá recorriendo todos los rincones del estado para apoyar a las familias chihuahuenses. “El miedo no habitará en mi corazón, no se lucha por Chihuahua con cobardía”, acotó.

Presentará MC denuncia

El diputado Francisco Sánchez Villegas anunció que ya tienen identificados a un par de actores políticos que orquestaron lo que consideró una campaña sucia en contra del también exalcalde parralense.

Sánchez Villegas consideró que se rompieron códigos, principios y reglas con el afán de continuar una campaña negra contra el militante de Movimiento Ciudadano, y que pronto darán a conocer las acusaciones específicas que surgen a partir de evidencias recabadas al momento.