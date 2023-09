Dejan fuera a escuelas en Presupuesto Participativo

Nuevo Casas Grandes.- Con una estela de contratiempos y atrasos de más de medio año, ayer por fin Nuevo Casas Grandes definió la convocatoria para el Presupuesto Participativo 2023 en el que quedan fuera las escuelas y cualquier edificio de Gobierno.

Más de 2 millones de pesos se destinarán solamente a un proyecto ganador de todos los que se presenten, porque el Ayuntamiento se tardó tanto en resolver el tema que sólo queda el último trimestre para ejecutar la obra.

La comisión de Nuevo Casas Grandes a cargo de resolver el proyecto estuvo en el último par de meses “planeando” la convocatoria del Presupuesto Participativo 2023, pero pasaban las sesiones ordinarias de Cabildo y no se había integrado el Comité encargado de supervisar el desarrollo de este programa.

Fue en reunión extraordinaria cuando los regidores aprobaron la publicación de la convocatoria donde se está dejando fuera a todas las escuelas que participaron para solicitar obras como domos, salones o mejoras en sus espacios académicos, y en la misma restricción entran todos los edificios públicos de cualquier nivel de Gobierno.

Tan apurado salió el Presupuesto Participativo, que los ciudadanos que deseen presentar un proyecto tienen sólo dos semanas para presentar las propuestas a partir de hoy y hasta el viernes 6 de octubre, donde además, ya no se recibirá ninguna propuesta que no vaya acompañada de un proyecto formal en el que se estime el costo de la obra, pues no debe exceder del recurso de 2 millones 188 mil 320 pesos.

El nuevo filtro es que los proyectos que no cumplan con todos los requisitos serán rechazados por el Comité, en un intento por evitar que lleguen a la participación todas aquellas propuestas que presenten irregularidades.

La votación de las propuestas en el Presupuesto Participativo de Nuevo Casas Grandes se llevará a cabo el próximo domingo 15 de octubre, y para ello quedarán dispuestos cinco puntos de votación en diferentes partes de la ciudad, entre plazas públicas y centros de autoservicio.