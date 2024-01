Dejan escapar regidores 5.9 millones en impuestos

Nuevo Casas Grandes.- Los regidores del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes dejaron escapar casi 6 millones de pesos en impuestos, que iban a resultar de la rectificación de los más de 5 mil títulos de propiedad registrados de manera errónea a Casas Grandes, además del millón y medio que tendría Tesorería cada año por concepto de impuesto predial.

Los integrantes del Ayuntamiento pasaron casi 24 horas en dos sesiones de Cabildo sin atender la propuesta de las 5 mil familias que necesitan rectificar su título, cuyos trámites sumarán más de 5 millones de pesos.

“Yo me encargué de hacer las gestiones ante el Registro Público de la Propiedad y la respuesta fue que Gobierno del Estado podía otorgar el descuento del 50 por ciento si nosotros como Municipio también lo hacíamos, pero cuando presenté la propuesta en Cabildo los regidores ni siquiera le tomaron importancia”, lamentó la regidora de la cartera de Desarrollo Urbano, Cinthia Rubio Tabarez.

Fue el sábado 22 de julio cuando en ceremonia protocolaria, autoridades del Registro Agrario Nacional (RAN), entregaron los primeros mil 200 títulos de 5 mil 400 que por haber sido tramitados por el Ejido Casas Grandes, los certificados de propiedad están acreditados al ‘Municipio de Casas Grandes’”

“Les dije que las personas de todas esas colonias tienen hasta 30 años esperando ese título y ahora no pueden arreglar nada con el documento porque aunque sus terrenos están asentados en Nuevo Casas Grandes, están registrados como si pertenecieran a Casas Grandes, así que aquél municipio no puede cobrar el predial a un terreno que no está en su jurisdicción, y Nuevo Casas Grandes no puede cobrarlo tampoco porque los lotes no están a su nombre”, explicó Rubio Tabarez.

Sobre el complicado dilema que tienen las familias de las colonias de la periferia como la Ampliación Colosio, División del Norte, Miguel Ángel Escárcega y otras más, ahora deberán pagar 1,000 pesos a Desarrollo Urbano Municipal para deslindar el terreno, luego acudirán ante Registro Público para pagarle 950 pesos al estado por rectificación y una vez cumplido ese trámite, deben regresar a la Presidencia para pagar otros 100 pesos y que puedan obtener finalmente su clave catastral como ciudadanos de Nuevo Casas Grandes.

Con las gestiones que realizó la regidora de Desarrollo Urbano ante Registro Público, la propuesta era hacer un descuento del 50 por ciento en cada oficina, lo que dejaría todavía una derrama de 5 millones 940 mil pesos dejando íntegro el cobro de la clave catastral, donde a Nuevo Casas Grandes le corresponderían 3 millones 240 mil pesos.

Además, contando un promedio de cobro catastral de 250 pesos por cada uno de esos 5 mil 400 lotes, Nuevo Casas Grandes estaría recibiendo 1,350,000 al año en pago de impuesto predial.

Sin embargo, todo ello se perdió porque cuando la regidora de Desarrollo Urbano les presentó la propuesta en la sesión de Cabildo los regidores no le prestaron atención a la dimensión del proyecto y algunos, hasta se atrevieron a decir que “era mucho descuento”, cuando en realidad esos terrenos tienen décadas sin pagar impuestos, así que la propuesta quedó en el olvido, mientras las familias de esas colonias desatendidas, deberán esperar a que venga la próxima administración.