Dejan en prisión a agricultores

Chihuahua— Los tres agricultores de La Cruz detenidos el pasado 8 de septiembre durante la toma de La Boquilla, permanecerán en prisión luego de que el juez federal Tomás Acosta, determinó que las supuestas amenazas a un soldado representan un “riesgo a la comunidad”.

Así lo informó el abogado defensor, Gerardo Navarrete, quien indicó que aunque el juez dio razón a la defensa en el sentido de que no existen elementos para fundamentar un riesgo a la sustracción a la justicia ni obstaculización a la investigación para que lleven su proceso en libertad, y a pesar de que el Juez Segundo de Distrito ordenó que desistan de los argumentos de las amenazas, Acosta decidió utilizar ese mismo argumento para maximizarlo en posible riesgo comunitario.

“Vuelve a incumplir a la vista de nosotros como defensa con la sentencia de amparo, ya que la sentencia de amparo dice que no puedes usar el argumento de la amenaza, entonces ahora toca esperar a que nos den vista de la sentencia y volver a decirle al juez de distrito: ‘oye volvió a incumplir, ahora sí admite mi incidente, ya no lo requieras, ahora sí pásalo a vista del tribunal colegiado para que sea quien valore si se admite o no el incidente en ejecución de sentencia

Navarrete, agregó que ahora toca promover la apelación en base a la medida cautelar de prisión preventiva, porque ya trata de un hecho diferente que se debe tomar en cuenta para que declare libertad y se haga justicia a Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez, quienes permanecen en el interior del Cereso de Aquiles Serdán desde el pasado 11 de septiembre.