Dejan en cero a carreteras en presupuesto federal

Chihuahua— El Gobierno federal dejó sin recursos a las carreteras federales, ya que en el Presupuesto de Egresos no fueron asignados fondos, incluso no contempla para mantenimiento de los tramos existentes. Según explicó la diputada federal por el PAN, Rocío González, revisaron el documento que fue publicado y no figura alguna obra federal para Chihuahua y recursos para mantenimiento de tramos atendidos por el Gobierno de la República.

Explicó que es posible que los recursos para mantenimiento sean asignados de otra bolsa, como ocurrió este año, pero a lo más que pueden destinar son alrededor de 500 millones de pesos, lo que sólo alcanzaría para bachear las carreteras.

En lo general, dijo que el Gobierno federal proyecta invertir a través del Ramo 33 en Chihuahua 27.7 mil millones de pesos, que significa un aumento de mil 200 millones de pesos respecto a este año. En lo que toca al Ramo 28, que es el correspondiente a las participaciones federales, pasan de 37.5 mil millones de pesos a 39.8 mil millones, con una variación de 2.3 mil millones de pesos, para un total de 71.4 mil millones de pesos.

En total el aumento en el presupuesto para Chihuahua es de 3.5 mil millones de pesos para el 2024, pero este incremento es menor que el que se dio para este año respecto al 2022, que fue de seis mil millones

“No nos aumentaron en la misma proporción que el año pasado, ya que el año pasado fueron seis mil millones más para ser aplicados este año, es decir, que ahora son más de dos mil millones menos”, dijo, y añadió que estos recursos están etiquetados en gran parte a programas asistenciales.

En un reporte de revisión de los presupuestos para el 2024 por rubro, no existen obras para el Sector Salud, ya que no están contemplados nuevos hospitales o clínicas y los fondos solamente están encausados a mantenimiento en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como algunas sustituciones de equipos en algunas áreas. En el IMSS serán invertidos dos mil 400 millones de pesos.