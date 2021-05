Deja PRI competencia por la gubernatura

El Diario de Juárez Tomada de Twitter / A través de una serie de tuits, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, apoyó la decisión de Ortiz

Chihuahua— El Partido Revolucionario Institucional (PRI) dejó la competencia por la gubernatura, pues su candidata Graciela Ortiz pidió hacer un frente con la abanderada de la alianza PAN-PRD, María Eugenia Campos Galván, para impedir que gane Morena.

Durante una reunión de los candidatos tricolores de todo el estado, Ortiz González manifestó su intención de formar un frente “que busque evitar a toda costa la llegada de Morena al poder”, porque los priistas “ahora no somos los que tenemos posibilidad de ganar”.

Los demás candidatos a puestos de elección popular rechazaron el planteamiento de la abanderada. La mayoría exigió que se siga con la campaña debido a que han aplicado su esfuerzo y recursos, por lo que no les resultaba congruente que a unos días de las elecciones se intente declinar a favor de otra opción.

“Permítanme hacer ese frente con el PAN en la gubernatura solamente”, les dijo Graciela, dejando en claro que en el resto de los cargos populares en contienda el PRI debe continuar esforzándose por alcanzar el triunfo en las urnas.

“Ustedes tienen la posibilidad real de ser diputados, presidentes municipales, síndicos y desde luego diputados federales”, agregó.

El dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez, reafirmó que el tricolor tiene posibilidades de ganar en por lo menos 37 alcaldías y en otro número importante en diputaciones y sindicaturas, pero no en la contienda por el Gobierno del Estado.

Al término de la reunión, Domínguez expresó que seguirá pidiendo el voto a favor de todos los candidatos de este instituto político, “en cada uno de los 22 distritos electorales, en cada uno de los 67 municipios del estado”.

“Los candidatos están haciendo un gran esfuerzo en sus distritos y secciones electorales y en ese sentido el PRI está obligado de manera política, pero también por una responsabilidad moral, solidaria con todos los candidatos mujeres y hombres que están poniendo en juego su patrimonio, su capital económico y político; y mi convicción personal es ser solidario en cada uno de los municipios”, expresó el dirigente.

Sobre la inconformidad de los candidatos ante la petición de Ortiz, el líder estatal del PRI reconoció que la gran mayoría de los aspirantes no están de acuerdo con el planteamiento expuesto, pero que el partido va a trazar una ruta de cómo construir el triunfo electoral.

“Una suma, un frente o una declinación en automático no le da el apoyo a un partido político, eso se construye con el tiempo, para eso se debió construir antes una alianza con otros partidos políticos”, comentó el dirigente.

Aunque reconoció durante y después de la reunión que el PRI prácticamente no estará en la contienda por la gubernatura, señaló que “la candidata Graciela Ortiz seguirá siendo nuestra candidata, aparecerá en la boleta electoral, no renunciará, no declinará, ella estará en diálogo por conducto del Comité Ejecutivo Nacional”.

Dicha decisión provocó que en diferentes municipios surgieran pronunciamientos de los candidatos a presidentes municipales.

En Juárez la candidata a la alcaldía, Adriana Fuentes, anunció que no declinará por algún otro candidato y se deslindó de la propuesta de Ortiz González. En Chihuahua el PRI municipal convocó a una rueda de prensa con su abanderado, Sergio Carrillo, pero se canceló de último momento.

Horas después de que hizo su propuesta, Graciela Ortiz envió un comunicado en el que reafirmó que lo que propuso ante los integrantes de su partido ayer por la tarde fue hacer un frente común con el PAN para evitar que Chihuahua sea gobernado por Morena, pero que esta unión será solamente para la elección de gobernador, mientras que seguirá haciendo campaña por los candidatos de su partido.

Explicó que las dirigencias nacionales del PRI y Acción Nacional han coincidido en la defensa de los chihuahuenses frente a la amenaza totalitarista que significa Morena. “Ese fue el planteamiento que hoy expuse a los candidatos, líderes de comités municipales, sectores y organizaciones para lograr su respaldo y solidaridad en este momento histórico que vive Chihuahua”, expuso en el comunicado.

Añadió: “Pedí la autorización de los priistas para establecer un frente con Acción Nacional sólo en la elección de gobernador”.

El equipo de campaña de Ortiz añadió que de transitar por esa vía, la priista habrá de acompañar al triunfo al resto de los candidatos del PRI a las alcaldías, sindicaturas, diputaciones locales y federales.

“El PRI ha sido siempre el que ha iniciado el camino y la ruta de responsabilidad, como el partido nacional con las mejores causas”, por ello insistió que las condiciones actuales demandan un estricto sentido de responsabilidad de las decisiones que se tomen en materia política por el bien de Chihuahua.

