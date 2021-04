Deja Estado solos a los chihuahuenses: diputada

Chihuahua— La diputada por Acción Nacional, Rocío González Alonso, mencionó que el Gobierno del Estado ha dejado solos y en abandono a los chihuahuenses en materia de seguridad y en específico por la no asistencia por parte del gobernador Javier Corral Jurado y el secretario estatal de Seguridad, Emilio García Ruiz, a los funerales de los cuatro policías estatales abatidos el miércoles pasado en La Concha, municipio de Madera.

“Han dejado a los chihuahuenses solos, yo así lo veo, en muchas reuniones que he tenido en muchos foros, hablan de que el Gobierno no los acompañó en algún proyecto, en algún tema social, en algún tema de salud y lo lamento mucho que no hayamos podido estar a la altura de los chihuahuenses en este quinquenio” dijo en entrevista telefónica.

La legisladora expresó que el actual Gobierno le ha quedado mucho a deber a la ciudadanía, ya no solamente en el tema económico, en el tema social, en el de seguridad, sino en el ámbito de lo personal.

“Se suponía que era un Gobierno panista, humanista, y que debería estar ahí acompañando el dolor de las familias, desgraciadamente este Gobierno está ocupado en este último tramo en percepciones políticas, desgraciadamente este Gobierno está empeñado en iniciar obras que no va a terminar, desgraciadamente este Gobierno en este último tramo está empeñado en soslayar, evitar enfrentar los grandes retos que tiene ahorita Chihuahua”, refirió.

