Deja diputada Lemus la fracción del extinto PES

Ciudad Juárez— La diputada Martha Lemus Gurrola presentó su desincorporación de la fracción parlamentaria del extinto Partido Encuentro Social (PES) en el Congreso estatal durante la sesión ordinaria de ayer.

En la lectura de motivos, la presidenta del Legislativo local, Blanca Gámez, indicó que desde el pasado 18 de noviembre se presentó la solicitud de desincorporación de la fracción ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para que se hiciera de su conocimiento ante el Pleno, sin embargo, la petición no fue contemplada en el orden del día, situación que provocó contrastantes posicionamientos entre los diputados estatales.

“En febrero presenté un documento donde se me desligaba del partido, lo vengo hablando varias veces y me dijeron que no me podía retirar porque se me iba a retirar también parte del dinero por pertenecer a una bancada. Hubo conocimiento de mi separación y Álvarez Monje me advirtió que habría consecuencias; yo le dije que no me importaban las consecuencias para bajarlo a pleno”, apuntó Lemus Gurrola.

Ante las discusiones, incluso de violencia política contra la mujer contra el diputado Fernando Álvarez Monje, se permitió la lectura de la solicitud, sin embargo, tendrá que seguir el procedimiento formal de desincorporación para que se presente ante el Pleno en la próxima sesión ordinaria.

Con el retiro de Lemus Gurrola de la fracción parlamentaria del PES en el Legislativo local, la cual coordinaba, sólo quedan como integrantes los diputados Misael Máynez Cano y Obed Lara Chávez.

En agosto del año pasado, la diputada Marisela Sáenz Moriel anunció su integración al grupo parlamentario del PRI en el que tomó el cargo de subcoordinadora de la fracción sustituyendo al diputado Omar Bazán Flores, luego de renunciar al PES.

Máynez, Lemus, Lara y la diputada Marisela Sáenz, hoy parte de la fracción del PRI en el Congreso, llegaron al Poder Legislativo a través de la alianza de Morena, PT y PES, sin embargo, el partido perdió el registro.