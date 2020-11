Deja Corral más deuda que Duarte

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Chihuahua.- El gobierno del estado anunció la cancelación de obra pública y de programas de gobierno en las diversas dependencias estatales para el 2021, debido a la falta de recursos y no descarta la posibilidad de solicitar permiso al Congreso del Estado para adquirir un crédito simple que le permita solventar las dificultades económicas por las que atraviesa el estado.

El gobernador Javier Corral Jurado expuso que el panorama financiero para el último año de su gobierno no es alentador, pues se tendrá un recorte de 5 mil mdp en el presupuesto de egresos para el 2021, con respecto al monto autorizado para el 2020 y descartó que vaya a haber recorte de personal, al indicar que ya se ha afectado demasiado la nómina estatal.

Para el 2021 el presupuesto de egresos rondará por el orden de los 74 mil mdp, casi 5 mil mdp menos que el recurso ejercido durante el 2020, además el monto de ingresos también se verá reducir en una cantidad similar y rondará los 69 mil mdp, de acuerdo a las proyecciones de la secretaría de Hacienda que deberá presentar el paquete económico antes del 30 de noviembre ante el congreso local.

En cuanto a la posibilidad de solicitar un crédito simple, expuso que varios diputados de diversos partidos políticos le han planteado esa posibilidad y hacerlo de una manera en la que no se afecten los indicadores de la deuda pública emitidos por la Secetaría de Hacienda federal, con el afán de no comprometer más los recursos estatales.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Chihuahua contaba con una deuda de 47 mil 808.7 millones de pesos en 2016, al mes de agosto de 2020 asciende a 50 mil 071 millones de pesos.

La administración de Javier Corral ha buscado la manera de contrarresta r el déficit presupuestario con préstamos a corto plazo y al día de hoy se adeuda cerca de 2,700 mdp en empréstitos de este tipo, que deberán quedar liquidados antes del 31 de mayo del 2021, es decir tres mesas antes de que concluya su administración, tal como lo establece la Ley de Disciplina Financiera.

Corral Jurado expuso que se tiene un panorama complejo en materia financiera para Chihuahua y anunció que las obras proyectas que no han iniciado ya no se realizarán, mientras que aquellas que se encuentran en proceso se buscará la forma de concluirlas y dejar liquidar los pagos a proveedores.

No precisó cuáles obras quedarán suspendidas y que durante el último año de su administración se enfocarán en concluir las que ya están en proceso, para que no queden inconclusas y con el riesgo de que la próxima administración no les dé continuidad.

A pesar de esto, aseguró que, la próxima administración recibirá entre 3 mil y 3,500 mdp en caja, recursos que se habrán de obtener a través de los procesos penales y administrativos que se siguen en contra de exfuncionarios estatales vinculados con desvío de recursos.