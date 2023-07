Deja alfalfa derrama de 805 mdp en NCG

Nuevo Casas Grandes.- La alfalfa en la región, está dejando una derrama de más de 805 millones de pesos, con una superficie de cultivo de 15 mil 340 hectáreas sembradas entre los municipios de Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, Janos y Ascensión, confirmaron autoridades del Distrito de Riego Casas Grandes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Siendo uno de los productos básicos en la región, la alfalfa cuenta con una capacidad de tres cortes o cosechas por siembra, donde el producto goza de momento de un precio de compra en el mercado de 5 mil pesos la tonelada.

PUBLICIDAD

La calidad de la alfalfa en la región hace que cada hectárea sembrada rinda aproximadamente tres toneladas y media, de manera que las autoridades del Distrito de Riego Casas Grandes reportan una producción acumulada de más de 161 mil toneladas de alfalfa en este año.

Cabe señalar que con una producción neta de 7 millones 780 mil toneladas de alfalfa al año, el estado de Chihuahua aporta el 22.5 por ciento de la producción total del país, siendo los municipios de Delicias y Meoqui, en el centro-sur del estado, los que concentran el 26.5 por ciento de esa cosecha en la entidad, revelan datos de la Sader.

No obstante, en el noroeste la producción de alfalfa es uno de los principales cultivos para reforzar el forraje de los animales, máxime en este tiempo en el que la sequía se ha prolongado y no sólo la agricultura sufre, sino con ello la ganadería y en consecuencia, es importante mantener los suministros no sólo de agua sino de comida para evitar pérdidas cuantiosas, ya que el ganado es muy sensible a la falta de agua y alimento.

Así, para la región la alfalfa se usa mayormente como forraje, es decir, para sustentar la alimentación de los hatos ganaderos, y sirve tanto para el ganado vacuno como para los caballos, ovejas y cabras, ayudando a su mejor desarrollo y rendimiento cárnico debido a que la alfalfa tiene un alto contenido de proteínas, vitaminas, minerales y fibra.

vvaldovinos@ncg.diario.com.mx