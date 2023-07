Defraudó Fibra Millennium con 150 mdp a 230

Chihuahua– Acusados de defraudar a por lo menos 230 personas con un monto cercano a los 150 millones de pesos, los socios fundadores de la empresa Fibra Millennium Jesús Salvador G. N. y Felipe V. P. fueron detenidos en el estado de Tamaulipas, mientras que un tercer implicado, del cual se desconoce su identidad, estaría en Estados Unidos.

De acuerdo con información proporcionada por el fiscal de Distrito Zona Centro, Francisco Martínez Valle, fue mediante una orden de aprehensión que se logró la captura de dos de los socios fundadores de Fibra Millennium el pasado miércoles 28 de junio.

Martínez Valle destacó el seguimiento realizado por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, el cual permitió ubicarlos en aquella entidad, hasta donde se trasladaron agentes de la Policía Ministerial para ejecutar la orden de captura.

Añadió que una vez que lleguen a Chihuahua, serán ingresados al Cereso No. 1 de Aquiles Serdán, en espera de que confirmen la hora para la audiencia inicial, la cual está prevista para hoy sábado.

De acuerdo con cifras emitidas por la propia Fiscalía General del Estado (FGE), la empresa Fibra Millennium acumulaba 289 denuncias, siendo la segunda financiera con el mayor número de carpetas de investigación, sólo por detrás de Aras Investment Business Group S.A.P.I. de C.V., que acumula 6 mil 727 querellas.

A estas le siguen Vitas Financial S.A.P.I. de C.V. con 247 querellas. La empresa SOI Consultoría Empresarial S.A.S. de C.V. acumulaba hasta ayer 150 denuncias, mientras que GC Financiera (Calco) 82, JBI Businnes, 60, Era Capital 52, Krugman Brokers 8 y Bitminer 3, en total, existen 7 mil 610 denuncias en contra de estas financieras ante la FGE.

El 2 de marzo de 2022, a través de una alerta, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que las empresas Franquicias Millennium S. De R. L. De C. V., Vitas Consulting S.A.P.I. DE C.V., y ERA CAPITALINVER S.A.P.I. DE CV, comercialmente conocida como “ERA Capital”, no constaban con autorización para captar recurso del público en general, tal como lo había dado a conocer anteriormente con respecto a Aras.

Por tal motivo advirtió que no forman parte del Sistema Financiero en México y, por lo tanto, al no contar con autorización, registro o concesión para ello, o no estar en proceso para su obtención, están impedidas legalmente para realizar actividades reservadas.

Con la aprehensión de los socios fundadores de Fibra Millenium ya son seis las personas detenidas relacionadas con financieras acusadas de fraude, pues a éstas se suman los cuatro operadores financieros de Aras que ya se encuentran bajo proceso penal.