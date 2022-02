Definirá el PRI método de elección de nueva dirigencia

Chihuahua, Chih.- Este lunes la Comisión Política permanente del Comité Estatal del PRI, sesionará para definir el método de elección de la dirigencia del Partido, informó el presidente estatal del tricolor, Alejandro Domínguez.

Domínguez, dijo que se trata de una sesión extraordinaria para garantizar que la forma para elegir a la nueva dirigencia sea a través del diálogo, la transparencia y legalidad, luego de establecer un consenso con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

“En mi carrera política me he caracterizado por la apertura, al diálogo, acuerdos y el respeto a mis compañeras y compañeros de partido, siempre he pugnado por la participación de la militancia, así lo he demostrado”, aseguró Domínguez.

La reunión se realizará en modalidad virtual, y en ella definirá el método y las garantías notariales para definir a los nuevos integrantes de la dirigencia que encabezará el trabajo del PRI rumbo a la elección de 2024.

Desde fechas pasadas se adelantó que la modalidad sería por elección directa del Consejo Político Estatal compuesto por más de 9 mil 400 miembros.

Se espera que esta misma semana el CEN emita la convocatoria para el registro de candidaturas que deberán votarse a más tardar un mes de la fecha de cierre de registros.