Defiende a 'El Bryan' exesposa de testigo

Chihuahua, Chih.- La exesposa del testigo protegido identificado como T.J en el juicio por secuestro en contra de José Bryan S.Z, declaró a favor del imputado y contradijo la declaración de su exmarido, quien había acusado a “El Bryan” de encabezar un grupo criminal responsable de varios delitos en Valle de Zaragoza, entre ellos los plagios, extorsiones y asesinatos.

La testigo presentada por la defensa de “El Bryan” descalificó la versión de su exesposo sobre los hechos que, según T.J, lo llevaron a huir de su pueblo en 2020 para refugiarse fuera del país; sin embargo, los agentes del Ministerio Público lograron evidenciar algunas ambigüedades en el relato de la mujer.

El testigo T.J, cuando fue presentado por la Fiscalía del Estado en audiencias pasadas, había señalado, además, que su cuñada en 2020, hermana de la que hoy es su exesposa, era “halcona” al servicio del grupo delincuencial que presuntamente encabezaba José Bryan.

El juicio oral 16/23, instruido en contra del imputado por el delito de secuestro con penalidad agravad ocurrido el 19 de mayo de 2020 en Valle de Zaragoza, continuó ayer con su audiencia número 19, en la que el equipo defensor pudo presentar como evidencia a su favor a la testigo Mayra Q.G, quien pidió mantener sus datos generales bajo reserva.

La mujer declaró, en el interrogatorio iniciado por los abogados de la defensa, que tiene 11 años como residente de Valle de Zaragoza, de los cuales unos nueve han sido en la colonia Aeropuerto, casada con quien sólo puede ser identificado como T.J, por ser testigo protegido de la Fiscalía del Estado, que ahora vive fuera del país y ha declarado en contra del imputado dentro del procedimiento penal.

Mayra aseveró que la noche del 17 de mayo de 2020 llegaron tres sujetos a su casa en una camioneta gris y tuvieron un enfrentamiento verbal con el que entonces era su esposo, quien se encontraba en el exterior de la propiedad junto a ella y una pareja de amigos de la iglesia.

Su exmarido, anteriormente, había dicho que esa noche habían llegado tres camionetas con unos hombres armados con intención de secuestrarlo. Los sujetos, en la versión del testigo, respondían a las órdenes de “El Bryan” y querían levantarlo para sacarle dinero, luego de varios meses de que ese grupo había estado robando propiedades y extorsionando a los habitantes.

Sin embargo, ella negó que fuera tal cantidad de hombres y que hubieran llegado con armas, pues aseveró que eran sólo tres y habían discutido con su marido con palabras altisonantes que ella alcanzó a escuchar, sin conocer el motivo de la discusión, dado que su marido era muy machista y no le platicaba muchas cosas de sus negocios en el campo.

Dijo que su esposo se encerró en el domicilio y llamó a la Policía Municipal mientras seguía la discusión con los hombres afuera que le insistían que saliera, hasta que los tres se fueron del lugar.

La versión de T.J fue en el sentido de que había logrado ahuyentar a la veintena de hombres disparándoles con una pistola desde su casa, mientras que a su niña de seis años la había dejado rezando en la recámara; el incidente, según el testigo, duró alrededor de tres horas entre intercambio de balazos.

Dicha versión también fue desacreditada por la mujer, quien negó que hubiera balazos en el incidente y que hubiera durado tanto tiempo.

Asimismo, dijo que era ilógico que su niña hubiera permanecido en silencio rezando si eso hubiera ocurrido, pues es una pequeña. Además, indicó que su esposo no tenía armas en la casa.

Cuando terminó el incidente, narró la mujer, su entonces marido no le dio explicaciones, sólo la instruyó a que le preparara una maleta con ropa, porque le dijo que iba a tener que irse de ahí a la mañana siguiente.

Ello motivó el divorcio, explicó Mayra en su testimonio, pues sin darle explicaciones se fue del lugar y no supo más de él hasta que le llegó la demanda formal para diluir el vínculo matrimonial, que se dio de forma rápida porque no fue contencioso y, como el contrato era por bienes separados, ella no pidió nada, salvo que le dejara una casa donde su hija pudiera vivir, siendo la propiedad en la que actualmente reside con la menor de edad.

Busca MP ambigüedades de la testigo

La testigo confirmó que T.J abandonó su casa y Valle de Zaragoza el día 18 de mayo de 2020 alrededor de las 8:30 de la mañana. Fueron a recogerlo su hermano Israel y su hijo en una camioneta de cabina y media, para sacarlo del lugar.

El mismo T.J había dicho que se fue ese día y a esa hora, también que le habían ayudado a escapar su hermano y su sobrino, pero, además, había señalado que era familiar de su entonces esposa la “halcona” que le avisó al grupo de “El Bryan” sobre su fuga.

El día 19 de mayo de 2020 por la noche, Israel y su hijo fueron atacados por un grupo criminal de acuerdo a la acusación fincada por la Fiscalía a José Bryan.

El hermano de T.J apareció asesinado en la madrugada del día 20 de mayo y el sobrino fue secuestrado durante toda la noche y liberado a cambio de un supuesto rescate de 300 mil pesos. Es éste delito el único que el MP ha imputado hasta el momento.

Los agentes acusadores, en su oportunidad, interrogaron a la testigo cuestionándola sobre cómo era su relación con T.J, los motivos de su divorcio, su forma de ganarse la vida y cómo, en julio de 2022, llamó a un notario público de Parral para que diera fe sobre una pickup que su exmarido, también en declaración, había dicho que le habían robado, pero que estaba en una propiedad de él mismo.

Al momento de comenzar el interrogatorio de la parte acusadora, la testigo lloró por unos momentos e interrumpió la declaración, pero se negó a que fuera declarado un receso, pues dijo que podía continuar así, que sólo había soltado el llanto por recordar momentos íntimos familiares.

Ante los cuestionamientos, dijo que se ganaba la vida montando un bazar en lo que su hija salía de la escuela y los fines de semana y que sabía de los asesinatos de familiares de T.J, que sucedieron después, por las noticias. Sobre la actividad de un familiar suyo, el MP debió desechar el cuestionamiento por objeción de los defensores, aceptada por los jueces que conforman el Tribunal de Enjuiciamiento.

También aseveró que a su exesposo no le habían robado ganado –como él había declaradosino que había comenzado a venderlo desde unos tres años de los hechos, con la idea de retirarse de esa labor; sin embargo, los agentes del MP le recordaron que previamente había señalado que ella no sabía de los negocios de su entonces marido, que no le daba explicaciones.

Los defensores objetaron de forma constante los cuestionamientos de los acusadores sobre otras cuestiones de T.J, sus propiedades, un robo que ocurrió en su casa –cuando ya su exesposo no estaba- y que no reportó a la Policía, entre otras posibles ambigüedades, imprecisiones y contradicciones de su testimonio.

La mayor objeción de la defensa llegó cuando el MP, tras cuestionar sobre tres vehículos que la testigo había señalado como propiedad de T.J, mostró el registro vehicular de una cuarta camioneta, para evidenciar que la mujer no tenía conocimiento de lo ocurría con su entonces marido.

Al tratar de incorporar dicho elemento como prueba dentro del juicio, los defensores alegaron deslealtad de la Fiscalía al presentar evidencia en esta fase del juicio, lo que, luego de un debate de varios minutos, llevó al tribunal a desechar la objeción.

Asimismo, los agentes acusadores deslizaron la posibilidad de que la pickup encontrada en la propiedad de T.J, registrada en un acta notarial a petición de Mayra y que el testigo protegido había dicho que le habían robado, hubiera sido robada, desmantelada y posteriormente dejada en ese lugar, aunque la defensa apuntara a tratar de establecer que nunca había sido hurtada.

La audiencia de debate fue cerrada luego de que ambas partes, acusadora y defensora, reservaran la posibilidad de volver a llamar a Mayra Q.G. El tribunal determinó retomar el juicio hasta el próximo miércoles debido a los compromisos de los jueces, por lo que hasta entonces habrá de realizarse la siguiente audiencia.