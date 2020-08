Decreto está para castigarlos: Salud

Chihuahua– Ayer compareció ante los diputados el secretario de Salud, Eduardo Fernández, quien advirtió que los dueños de restaurantes y bares que infrinjan las disposiciones del decreto del Ejecutivo Estatal, ameritarían la cancelación definitiva de sus permisos e incluso la cárcel.

“Cada vez que liberamos algo generamos más riesgos… he hablado ya con algunos grupos y me dicen: ¿por qué a este sí le abres y a mí no me abres? y ahora ustedes me dicen que los bares rompen, y te rompen las reglas y se convierten en bares. ¡Ah! Para eso está el decreto, para castigarlos, y el castigo puede ir hasta la cancelación definitiva de su licencia o la cárcel, inclusive, para eso es el decreto, para emparejar las reglas”, dijo el funcionario.

En su exposición inicial, Fernández mencionó que los sectores aliados claves para reducir el impacto de los efectos epidémicos son el educativo, el religioso, el social, el sector privado, público y medios de comunicación. Se refirió sobre todo a este último, al que ordenó comenzar a difundir las políticas que como secretaría dictan.

“Todos los medios de comunicación, digitales y escritos, tienen que empezar a difundir las políticas, nosotros las dictamos, pero hay que empezar a promoverlas”.

Justificó la falta de respuestas concretas a las preguntas de los diputados, ya que resaltó que en 15 días es muy difícil tener un completo diagnóstico de las condiciones del Sector Salud y de las condiciones de la pandemia.

“La verdad, hubiera querido venir con propuestas más concretas, diputada, tengo 15 días en el cargo y básicamente lo que estoy haciendo es un diagnóstico a fondo y, lo que sí le voy a garantizar, es que la próxima vez que venga le voy a dar números muy concretos que, evidentemente en 15 días no puedo tener”, respondió a la priista Rosy Gaytán, quien le planteó una serie de cuestionamientos.

El secretario negó que se hubiera llegado al cien por ciento de ocupación de las áreas Covid de los hospitales y utilizó la memoria del exsecretario Jesús Enrique Grajeda, para regresar a trabajar.

Analizan dar ‘luz verde’ a templos

El coordinador de gabinete del Gobierno estatal, Jesús Mesta Fitzmaurice, también estuvo presente y resaltó que este jueves se presentan propuestas ante el Consejo Estatal de Salud para la reapertura de templos, ampliación del horario de centros comerciales por solicitud de Canaco, apertura con aforo controlado de gimnasios y salones de eventos, entre otros giros.

Ésto como respuesta a la diputada priista Marisela Sáenz y al panista Miguel La Torre quienes les urgieron a definir protocolos para la reapertura de gimnasios y centros de entrenamiento para atletas competidores y de alto rendimiento, respectivamente.

Sáenz, definió a los templos como “hospitales espirituales” y La Torre expuso el caso particular de los atletas que necesitan tener una práctica constante de técnica y acondicionamiento, para que la afectación a sus carreras deportivas sea el menor.

Informe de apoyos de Gobierno

La diputada panista Patricia Jurado preguntó acerca de los protocolos de orden ante la pandemia en los municipios, Miguel Colunga de Morena pidió trabajo conjunto entre instituciones y recordó que han solicitado una auditoría general al Sector Salud, Rosy Gaytán cuestionó la existencia de medicamento para otros padecimientos como la Rickettsia, el panista Jesús Villarreal señaló que no hay investigación de fondo.

De los 3 mil 462 millones del Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar, implementado por el Ejecutivo Estatal, informó que mil 277 millones son destinados a los rubros de apoyo directo a la población como alimentación, empleo temporal, MyPimes y turismo se han ejercido 777 millones 800 mil pesos, equivalentes a 60 por ciento.

Detalló que de los 787 millones destinados al apoyo alimentario, se han ejercido 367 millones; en materia de empleo temporal se han ejercido 110 millones de 159 disponibles; en el de MyPymes de 259 millones disponibles se han aplicado 156, mientras que en el Sector turismo aceptaron que la ayuda no ha sido efectiva, porque de 72 millones disponibles sólo han distribuido la mitad y, mencionó que esta situación es por causa de que los empresarios hoteleros no han cumplido com los requisitos.