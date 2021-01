'Debilidad institucional propicia violencia vs mujeres'

Ciudad de México- Al rendir el informe anual de actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 2020, su titular Rosario Piedra Ibarra acusó a gobiernos estatales de no dar respuesta para solucionar el grave problema de violencia contra la mujer que ha cobrado más fuerza durante la pandemia por Covid-19 y reconoció que otro tema en crisis es el de las desapariciones ante “la existencia de una debilidad institucional”.

“Sobre el apremiante tema de la violencia contra las mujeres, que es tanto o más lacerante que el Covid, hemos sido claros en nuestro reconocimiento de que la violencia de género y la violencia feminicida son realidades que ameritan soluciones urgentes y contundentes. Hemos emitido varios pronunciamientos y exhortos a todas las autoridades para que se atienda como asunto prioritario”, aseguró la ombudsperson.

Explicó que el 7 de mayo fue emitido un exhorto tanto al Gobierno federal, como estatales y municipales a reconocer y emprender planes emergentes para combatir el problema de violencia contra las mujeres; sin embargo, ante la falta de respuesta, se reiteró el llamado el 8 de junio y aseguró que sólo obtuvo respuesta del ejecutivo federal, continuando a la espera de una respuesta por parte de autoridades estatales y municipales.

Por otro lado, hizo un llamado a las autoridades hacendarias para que a la brevedad se emitan los lineamientos que garanticen la continuidad de los recursos de apoyo a defensoras y defensores de derechos humanos así como a periodistas, “además de la urgente atención que reclaman las víctimas, la mayoría de las cuales son mujeres y familiares de desaparecidos”.

Frente a legisladores durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la titular de la CNDH fue criticada por su ausencia durante la pandemia por Covid19 y no estar atenta a las víctimas ni presentar, hasta el momento, solicitudes de investigación o quejas ante la falta de medicamentos y equipos de protección a personal de la salud.

“La CNDH no puede omitir los excesos del poder, ha brillado por su ausencia, qué ha hecho para garantizar la salud de los mexicanos, no hay recomendaciones para la realización de pruebas de Covid-19, hay una ausencia institucional, necesitamos un organismo autónomo que no tenga miedo al poder del Gobierno federal, no hay ninguna recomendación por la irresponsabilidad del gobierno de Morena, no hay camas, no hay oxígeno ni respiradores”, sentenció Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República.