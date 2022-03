Débil sanción del TEE contra Mario Mata: Estrada

Chihuahua, Chih.– El coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, consideró débil la resolución del Tribunal Estatal Electoral (TEE) respecto de la sanción al diputado panista Mario Mata, por violencia política por motivos de género en contra de la senadora de Morena, Bertha Caraveo.

“La sanción me parece insuficiente, pero el fondo me parece acertado, creo que el que se haya pronunciado el Tribunal en ese sentido y haya dejado un precedente, me parece correcto, creo que la sanción fue débil, pero bueno, ya dependió del Tribunal y no sé si la senadora vaya a presentar una impugnación en ese sentido”, indicó Estrada Sotelo.

A Mata Carrasco se le incluyó en un padrón de abusadores bajo el registro del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por una publicación en su cuenta de Facebook en donde emitió una fuerte crítica en contra de la senadora de izquierda.

Dentro de los puntos cuestionables y sancionables dentro de la consideración de los magistrados que analizaron el caso, se encuentran señalamientos de supuesta incapacidad, sumisión y preparación académica.