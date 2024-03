Deberá pagar Vitas con cárcel: fiscal Zona Centro

Chihuahua.- El fiscal de la Zona Centro, Heliodoro Araiza, comentó que en caso de que los responsables del presunto fraude cometido por la empresa Vitas Financial no cuenten con recursos para pagar las reparaciones de los daños de los denunciantes, deberán quedar encarcelados.

“Que no tengan bienes no significa que el presunto delito quede impune, ya que en caso de que el responsable no repare los daños hay sanciones de privación de la libertad”, mencionó.

Luego de que fue dado a conocer que la empresa Vitas Financial carece de bienes para responder a los denunciantes, ya que cuando ocurrió el problema con Aras Business Group la directiva enajenó las propiedades que tenía, según explicó el abogado, Felipe Acosta. El fiscal de la Zona Centro mencionó que se trata de una situación que sigue su proceso, sin que haya una fecha para la judicialización de las 140 denuncias que existen en contra de la empresa.

Apuntó que la empresa ha estado buscando la manera de contar con los recursos para llegar a un acuerdo reparatorio con los denunciantes.

Por su parte Acosta, agregó que él representa a alrededor de 137 afectados por la empresa a quienes en algunos casos logró que les entregaran su capital en un principio, pero la empresa quedó sin recursos y no tiene bienes actualmente.