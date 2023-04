Deben reducir la edad para diputados y secretarios aquí: Morena

Chihuahua.- Luego de que en la Cámara de Diputados se aprobará reducir las edades mínimas para ocupar diputaciones federales y secretaría de estado, a 18 y 25 años, respectivamente, representantes de la bancada de Morena en el Congreso del Estado se mostraron a favor de armonizar la ley estatal para que apliquen dichos principios.

“Quitar barreras impuestas a los jóvenes es correcto”, comentó el diputado Cuauhtémoc Estrada, coordinador de la bancada, destacando que la diputada federal, Andrea Chávez, brinda oportunidades a personas jóvenes que tienen mucho talento para aportar.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el martes por unanimidad de 438 votos, la iniciativa propuesta de Chávez Prieto, con la que se garantiza la participación política-electoral de los jóvenes de 18 a 25 años, sin embargo, solo se contemplan efectos a nivel federal.

La diputada Leticia Ortega coincidió que resulta discriminatorio el hecho de que los jóvenes sí puedan votar, pero no ser votados, y se trata de garantizar los derechos fundamentales de la población.

Sobre el estigma de que las y los jóvenes carecen de experiencia para conducir cargos públicos o tomar decisiones, Andrea Chávez declaró: “Yo no sé ustedes, yo no quiero experiencia en el moche, yo no quiero experiencia en el cochupo, yo no quiero experiencia en el mapachaje electoral, yo no quiero experiencia en la elusión y evasión fiscal, yo no quiero experiencia en andar brincando de partido del partido, dejando de lado los valores, proyectos, programas, agendas ideológicas y las visiones del mundo por andar ambicionando posiciones”.

En la actualidad, la representación de las juventudes solo tiene 10 diputados con edades menores a los 30 años, de un total de 500 integrantes, con lo que dijo, se excluye a casi el 30 por ciento de la población mexicana de este “mosaico de representatividad”.