‘Deben investigar a Corral por aviadores’

Chihuahua—El catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) Francisco Flores Legarda manifestó que todos los exfuncionarios de primer nivel de la administración de Javier Corral Jurado, incluido el exmandatario, deben ser investigados en torno a los centenares de presuntos “aviadores” que se han detectado en distintas dependencias.

El abogado cuestionó cómo es posible que se haya incrementado tanto la nómina en el sexenio pasado, cuando se supone que no había recursos y el propio Javier Corral lo decía.

“La realidad es que nadie sabíamos las noticias que nos dio la gobernadora Maru Campos, quien hizo el señalamiento sin miedo. Yo considero que todo esto es muy grave, estamos ante un caso enorme de corrupción que debe investigarse a profundidad”, agregó.

Flores Legarda apuntó que deben intervenir todas las dependencias encargadas en la procuración de justicia y de combate a la corrupción para esclarecer la situación.

“Aquí estamos hablando de que hubo una afectación al patrimonio público y ahora resulta que el exgobernador Javier Corral Jurado se ha quedado callado. Parece que le comieron la lengua los ratones, queremos que explique por qué permitió todos esos centenares de becarios o aviadores, porque los contrataron teniendo el Estado tantos problemas financieros, queremos que se sepa la verdad”, expresó el catedrático universitario.

Se defiende Galindo de señalamientos

El exsecretario de Desarrollo Social, Ramón Galindo, indicó que mientras él fue el titular en la dependencia laboraban 583 empleados, por lo que mencionó que es probable que haya una confusión respecto a la situación de la plantilla, luego de que la gobernadora, Maru Campos, declaró el jueves que detectaron un total de 583 empleados que estaban en calidad de becarios en la dependencia, a quienes se les pagaban sueldos de 20 mil pesos mensuales.

Indicó que mientras estuvo en la dependencia redujeron el número de trabajadores debido a los recortes presupuestales.

“Creo que estos comentarios se deben a que no saben cómo funciona”, apuntó. Dijo que en su caso bajó la nómina de 650 a 583, con sueldos de diez mil pesos en muchos de los casos. “Se hizo un esfuerzo con menos”, expresó. Añadió que en la dependencia había problemas de flujo de efectivo debido a los efectos de la pandemia. Agregó que durante los siete meses que encabezó la dependencia se lograron resultados que no se obtuvieron anteriormente. Expresó que si existen irregularidades como las expresadas por la gobernadora, se debe poner la denuncia. “Sí me sorprendió las declaraciones que se vertieron tanto ayer (jueves) como hoy (ayer) en ese tema y no quiero creer que incluso que hay mala fe en estas declaraciones, quiero todavía dar el beneficio de la duda y pensar que simplemente se deben a que no se conoce a detalle la forma de cómo funcionan algunas secretarías algunas dependencias del Gobierno del Estado”, dijo. (Con información de Orlando Chávez)