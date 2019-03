Debe Salud 400 mdp a proveedores

La crisis que enfrentan los hospitales del Sistema Estatal de Salud se debe a que el sector mantiene adeudos con 420 proveedores por un monto de entre 300 y 400 millones de pesos.

De acuerdo con el secretario de Salud, Jesús Enrique Grajeda Herrera, la situación es extensiva a los nosocomios del estado que, como denunciaron el miércoles los médicos del Hospital General, enfrentan desabasto y retraso en la atención a los pacientes.

“Sí, definitivamente, es una debilidad importante la que tenemos en el sector salud, ya se está licitando el medicamento, se está pagando a proveedores. Traemos como 420 contratos y facturas que no han podido ser pagadas porque faltan detalles técnicos que la Secretaría de Hacienda requiere”, dijo.

Desde agosto de 2018, la administración estatal contrató tres créditos de corto plazo por un total de 900 millones de pesos con el fin de enfrentar los pasivos que arrastra el sector salud. De éstos, de acuerdo con datos extraoficiales de la Secretaría de Salud, entre 300 y 400 son para el pago de proveedores.





Se intensifican manifestaciones en nosocomios estatales

“Los recursos obtenidos por ese concepto serán destinados al pago de compromisos con proveedores del sector salud, así como otras obligaciones financieras inmediatas”, informó el Gobierno en un comunicado de agosto de 2018.

La crisis que atraviesa el Hospital General de esta frontera se hizo pública el pasado miércoles, cuando integrantes de la Sociedad Médica de dicha institución denunciaron que en los últimas seis meses han enfrentado la suspensión de cirugías programadas, retrasos de hasta tres semanas en atención y la necesidad de solicitar a los derechohabientes que compren sus propios medicamentos.

Médicos de las áreas de Urgencias, Cirugía, Pediatría, Ortopedia y Radiología aseguraron sentirse abandonados desde hace dos años por las autoridades estatales, que en múltiples ocasiones han aplazado reuniones “por cuestiones de agenda”.

“Y no nada más aquí, sucede lo mismo en Delicias, en Chihuahua, la problemática está en todas partes. No le voy a decir que no tienen razón, pero para eso estamos aquí, para resolver las cosas”, dijo Grajeda.

Entrevistado en la visita que hizo ayer por la mañana a una tienda departamental en esta ciudad, el funcionario expresó que, tal como lo denuncia públicamente la Sociedad Médica del Hospital General, se tienen problemas con el abasto de medicamentos y con los insumos de hospital, entre otros.

Su presencia en Juárez, dijo, era para atender a los médicos inconformes y más tarde sostuvo una reunión con los quejosos, la cual fue privada.

Los denunciantes le entregaron un pliego petitorio en el que reclaman las condiciones que enfrentan para la atención de pacientes.

“Traemos como 420 contratos y facturas que no han podido ser pagadas porque faltan detalles técnicos que la Secretaría de Hacienda requiere”, explicó.

–¿De cuánto es el monto?, se le preguntó.

“No, pues no sé, pero sí sé que es un monto importante que se va a pagar, existe el recurso y vamos a pagar gran parte de ellos (contratos) para que los proveedores que no estaban surtiendo nos empiecen a surtir”, dijo.

Ayer se buscó el dato exacto sobre el adeudo a proveedores que enfrenta la Secretaría de Salud, sin embargo, el vocero de la Secretaría de Hacienda, Alejandro Salmón, no atendió la petición de información.





‘Problema antiguo’

“En cuanto al problema de insumos y medicamentos definitivamente es una debilidad que tenemos, que venimos arrastrando desde el 2015 y 2016, pero lo vamos a arreglar”, aseguró Grajeda Herrera.

En los seis meses que el funcionario lleva al frente de la Secretaría de Salud –asumió el cargo en agosto de 2018– las protestas del personal médico del Sector Salud se han intensificado en esta frontera.

Los médicos y enfermeras han laborado bajo protesta, ha realizado manifestaciones públicas y la toma de calles.

Además han amagado con paros de labores por la falta de insumos, de medicamentos y la necesidad de contratar a más profesionistas para atender población derechohabiente.

El secretario dijo que en todo el estado se arrastra un pasivo, sin precisar montos ya que dijo desconocerlos, por el mínimo pago que hacen los pacientes no derechohabientes por el servicio médico que reciben en instituciones como el Hospital General.

Sin embargo, por el momento descartó que aumenten los costos de consultas externas.

“Pobre gente, está para ser ayudada económicamente”, expuso. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)





