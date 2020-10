‘Debe PAN frenar a hermana de Corral’

El Diario de Chihuahua

Chihuahua— El exdirector de programas sociales de la Subsecretaría de Desarrollo Social, Rogelio Loya, destituido en octubre de 2019 por la influencia de Leticia Corral, hermana del gobernador, llamó a la intervención de la dirigencia del PAN para evitar que el grupo de Corral y Sergio Madero continúe condicionando el trabajo en Gobierno por apoyo en asuntos partidistas.

Loya señaló que junto con él fueron despedidas de Gobierno 15 personas cercanas a él, luego de que en una asamblea panista votaran en contra de las órdenes que les envió Leticia Corral.

“Es una situación relacionada con el partido y nada qué ver con el trabajo; en el PAN nos hemos distinguido por ser democráticos y respetar la identidad de la persona... son consignas por no alinearnos con la política partidista de Sergio Madero y Leticia”.

Loya consideró que esto es un atropello porque las personas destituidas por excesos personales de Leticia Corral, a quien conocen como “la vicegobernadora”, han sido militantes que han luchado para que el PAN llegue al Gobierno y poder servir a la ciudadanía.

“Ojalá que no pasen cosas de este tipo y exista una reflexión profunda del Ejecutivo del estado, y que el partido intervenga de alguna forma. En mi situación dijo (la dirigencia) que no podía intervenir en cuestiones laborales de Gobierno del Estado y yo creo que si las personas están trabajando bien, si no hay ninguna irregularidad, el partido debería ser un contrapeso para que no pasen estas cosas”, afirmó.

El 30 de octubre, Loya Luna dejó en claro que no renunció, sino que fue “dado de baja”.

“Creo que sí tuvo qué ver mucho ella en mi salida. Estuve organizando lo que era la interna del PAN para apoyar a cierto candidato y ella tuvo qué ver mucho en esta situación, en presionar para que saliera yo de Gobierno del Estado”, expresó en una entrevista Loya Luna.

‘El problema es recurrente’

Jorge Puentes, consejero nacional y estatal panista, también pidió la intervención de la Secretaría de Acción de Gobierno, responsable de atender todo lo relacionado con este tipo de asuntos que no sólo se han dado en Gobierno del Estado, sino también en municipios como Ojinaga y Nuevo Casas Grandes.

“No es la primera vez que se dan este tipo de acusaciones en contra de la señora Corral, desde el proceso en el que participé para la renovación de la dirigencia estatal, allá por 2018, muchos panistas hemos tenido conocimiento de quejas y recibimos comentarios de esa conducta presuntamente realizada por la hermana del gobernador”.

Puentes dijo que a pesar de todos los señalamientos no hay evidencia que documente ese actuar, y que no saben si se trata por falta de pruebas o que se han desestimado las denuncias, que también se podrían analizar en la Comisión Permanente del Consejo Estatal, de la cual es miembro.

“Apenas el sábado pasado en la sesión una persona lo mencionó abiertamente con nombre, ante eso solicité que el PAN estatal actuara a través de la Secretaría de Acción de Gobierno y no sólo en ese caso específico de la señora Corral, sino en todos aquellos en que algún militante servidor público vea afectados sus derechos laborales por razón de manifestar su preferencia a favor de los aspirantes a candidaturas de Acción Nacional”.

Lo que menos ayuda al partido en este proceso electoral, dijo, son este tipo de situaciones, por lo cual hizo un llamado a los servidores públicos del PAN para que eviten incurrir en este tipo de prácticas, ya que esto sólo hace más intensa la evidente fractura entre la militancia.

‘No tolera que no se apoye a las personas que ella quiere’

En octubre de 2019, la directora de Gobierno del comité local del PAN, Josefina Sánchez Gaytán, acusó la orden de despido de al menos dos de sus familiares que trabajaban dentro de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y en la coordinación de Comunicación Social en esta frontera al no estar de acuerdo con las directrices político-electorales impuestas por Leticia Corral.

Se trata de un jefe de departamento de la descentralizada, hijo de Sánchez Gaytán, quien fue destituido en marzo del año pasado y de una sobrina suya que llegó a la oficina de Comunicación Social al inicio de la administración de Corral Jurado y que también fue despedida en abril, cuando asumió la titularidad de esa dependencia Josefina Mercado.

“En ambos casos Leticia dio la orden de cese debido a que ella no tolera que uno no apoye a las personas que ella quiere”, acusó. De acuerdo con la panista, la hermana del gobernador toma decisiones dentro del Gobierno estatal y también dentro del partido, por lo que hay mucho descontento en el PAN por su intromisión en las decisiones del instituto político, sobre todo en la ciudad de Chihuahua, comentó.

El doctor Víctor Manuel Talamantes Vázquez, exsubdirector médico de la Zona Norte, señaló a Leticia Jurado como responsable de su salida de la dependencia el mes pasado. “El gobernador ha hecho caso de las calumnias que ha vertido una persona muy cercana a él en Juárez y que lamentablemente en muchos de los espacios de gobierno, ella es quien ha tomado la decisión de quién lo ocupa y quién no”, señaló el médico. (César Lozano / Pavel Juárez / El Diario)