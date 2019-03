De última hora sube Congreso dictamen de Guardia Nacional

Chihuahua— El presidente del Congreso del Estado, diputado Jesús Villarreal Macías declaró que por acuerdo de la mesa directiva se decidió subir a la sesión de este viernes, el dictamen para aprobar la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional.

Al ser cuestionado si Chihuahua no someterá tarde éste dictamen, pues a nivel nacional mas de 20 congresos locales ya lo aprobaron, respondió.

"No llega tarde porque la minuta nos llegó el viernes pasado (hace una semana) a las once de la noche. El lunes se turnó a la Comisión Segunda de Gobernación y el martes sus integrantes la dictaminaron".

Mencionó que de última hora se decidió subirla a la sesión de este día, junto con el informe de la Diputación Permanente y el festejo por el Día Internacional de la Mujer.